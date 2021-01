La nouvelle éco : une boutique ouvre à Sablé-sur-Sarthe pour les fans de tricot

Elles se lancent en pleine crise sanitaire : Cécile Dantin et France Bovilain comptent bien ouvrir Laines n°5 le jeudi 4 février, une boutique dédiée à la laine, quelques soient les mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Ces deux habitantes de Sablé-sur-Sarthe se lancent pour la première fois dans le commerce : la première travaille à temps partiel comme professeure de musique au conservatoire, la seconde est à la retraite. Pour elles, la perspective d'un éventuel reconfinement n'est pas un frein.

La laine, best-seller en confinement

"Un reconfinement ne nous inquiète pas trop, car _les gens se remettent à rester chez eux et tricoter_, explique Cécile Dantin. Nous, on va ouvrir, on attend les mesures, et on trouvera une organisation pour que les dames viennent acheter leurs aiguilles et leur laine." Les deux associées envisagent de faire de la vente en drive si nécessaire.

En pleine installation, elles ont déjà reçu une partie des stocks : "on a 13 références de laine et 98 coloris chez Bergère de France, ainsi que deux murs entièrement dédiés aux laines de chez Plassard", précise la co-gérante. La boutique vendra également des accessoires de tricot, comme des boutons ou des aiguilles. "On est _achalandé à la fois sur la fin de l'hiver avec quelques grosses laines et les cotons pour l'été_", lance Cécile Dantin.

Un manque d'offre à Sablé-sur-Sarthe

Le dernier magasin dédié à la laine à Sablé-sur-Sarthe avait fermé l'été dernier, avec le départ à la retraite de la commerçante. Cécile Dantin et France Bovilain ont pu lui racheter une partie de son stock à prix cassés, avant de trouver leur local pour s'installer. "On a beaucoup d'échos de Saboliennes qui nous disent que ça manquait, la gérante de l'ancien magasin nous disait que sa clientèle était triste de la voir partir", lance Cécile Dantin.

"Beaucoup de gens sur Sablé sont contents de nous voir arriver. Il n'y a _pas de magasin similaire aux alentours_, même à La Flèche ou Château-Gontier, explique-t-elle. Pour acheter nos laines, jusque là, on va au Mans." L'ouverture de cette nouvelle boutique rue de l'Ile mise donc sur la clientèle locale pour son démarrage.