Nouvelle éco - Bureau Vallée à Brive, magasin de fournitures et de bureautiques, profitent du télétravail

Avec la crise sanitaire, les entreprises demandent de plus en plus aux salariés de travailler depuis chez eux. Le magasin "Bureau Vallée" de Brive voit donc arriver une nouvelle clientèle qui souhaite s'équiper.

Les clients affluent dans l'enseigne Bureau Vallée de Brive. Ce magasin vend des fournitures et du matériel informatique. De plus en plus de clients viennent se fournir en imprimante et cartouches d'encre pour pouvoir travailler depuis chez eux.

Anaïs Marques, la directrice de l'enseigne Bureau Vallée de Brive, a vu arriver ces nouveaux clients : "Avec l'augmentation du télétravail, ils sont de plus en plus nombreux. Nous avons de la chance à Bureau Vallée, d'avoir des stocks importants car en ce moment, avec la forte demande, il y a une crise mondiale dans le milieu informatique avec des ruptures de stock. Nous avons pu répondre à la demande de nos clients avec nos stocks nationaux".

Coup de pouce des entreprises

Le mobilier de bureau est aussi particulièrement recherché. _"Nos clients recherchent des chaises plus confortables."_Pour ces achats, les entreprises proposent un petit coup de pouce à leurs salariés note la directrice. "Ces apports varient et ont été couplés avec des investissements personnels des salariés."

Ces nombreuses ventes compensent les pertes dans le secteur de la maroquinerie. "a maroquinerie ne se porte pas très bien. Je pense que les familles n'ont pas changé les trousses et les cartables des enfants car ils n'avaient été utilisés que six mois l'an dernier."