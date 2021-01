Nouvelle éco: ça bouge à la Saft de Poitiers

Et c'est l'actualité grand public qui va marquer les esprits: si le constructeur automobile français Peugeot revient dans le sport d'endurance, comme les célèbres 24H du Mans et bien ça sera grâce aux ingénieurs de la Saft de Poitiers. Les cellules des batteries seront conçues aux Etats-Unis mais assemblées et réalisées à Poitiers. Claire Lesigne la directrice du site poitevin "C'est du développement car en terme de production ça reste limité à quelques unités, mais c'est très motivant et c'est une belle reconnaissance pour nos équipes d'ingénieurs et notre savoir-faire sur les modules lithium-ion" et de préciser que ce travail sur cette voiture hybride donnera un résultat qu'en 2022 notamment pour une participation aux 24H du Mans.

La Saft emploie près de 700 personnes

Claire Lesigne la nouvelle directrice de la Saft à Poitiers. © Radio France - SAFT

Nommer une femme directrice de site c'est une première en France pour le groupe SAFT: Claire Lesigne a franchi tous les échelons de la SAFT pour en être aujourd'hui la nouvelle directrice après avoir intégré l'équipe il y a 17 ans maintenant. "C'est vrai que Saft donne l'opportunité à tous ses collaborateurs d'évoluer sur plusieurs activités, sur plusieurs métiers" nous raconte ravie, la nouvelle directrice. La Saft emploie aujourd'hui près de 700 personnes sur son site ultra sécurisé de Poitiers.