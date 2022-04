Nouvelle éco: Cap Gemini partenaire de la coupe du monde de rugby féminine

La coupe du monde de rugby féminine aura lieu du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande avec douze équipes. Cap Gemini en devient le partenaire principal. Ce sera le cas également pour celle de 2025 qui aura lieu en France ou en Angleterre. Le partenariat repose essentiellement sur la promotion de la place des femmes dans toutes les fédérations nationales de rugby dans le monde. Cap Gemini va apporter plus de parité . L'entreprise emploie aujourd'hui 325.000 personnes dans 50 pays. Uniquement en 2021, elle a recruté près de 100.000 collaborateurs.

Thomas Hirsch vous êtes directeur de la communication externe et du sponsoring chez Capgemini. On vient d'apprendre que vous allez devenir un des principaux partenaires de la Coupe du monde de rugby féminine. Quel a été votre motivation pour le rugby féminin ?

Thomas Hirsch : Pour Cap Gemini, le rugby, c'est d'abord une affaire de passion. Comme vous le savez, Cap Gemini est né en France, à Grenoble, par Serge Kampf en 1955. Serge Kampf a toujours été passionné de rugby. Nous avons été le sponsor de Grenoble et sponsor de Biarritz. C'est un sport qui est de plus en plus populaire auprès des femmes. Et pour jouer et pour regarder. Je pense que vous avez vu le succès du match France-Italie féminine à Grenoble il y a quelques jours, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Donc, pour nous, c'est vraiment l'objectif de promouvoir aussi la place des femmes dans ce sport.

Vous les soutenez par vos compétences techniques?

- Alors nous allons accompagner la Fédération internationale pour faire grandir, j'allais dire, les femmes dans les postes à responsabilité au sein des fédérations. Donc, nous allons mettre en place des programmes de coaching, de formation et d'échanges avec certaines femmes qui sont déjà en poste au sein de fédérations. Donc, c'est vraiment un problème d'accompagnement pour promouvoir l'égalité hommes-femmes et pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui aient des postes de leadership, de responsabilités au sein des grandes fédérations internationales de rugby.

Thomas Hirsch Evidemment, j'imagine que vos équipes sont également mobilisées sur la Coupe du monde de rugby masculine qui aura lieu l'année prochaine.

- Bien sûr, ça va être un événement formidable pour la France, mais aussi pour le monde. Et puis, on va aussi accompagner la Fédération internationale en matière de technologie. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on va commencer à travailler avec la fédération pour diminuer le nombre de blessures, comment étudier les données et comment ces données vont nous permettre de diminuer le nombre de blessures. On va aussi travailler pour faire que ce sport soit de plus en plus populaire. Et le digital, évidemment, peut nous aider à ça, pour attirer non seulement des gens qui sont dans les pays qui ont une forte culture rugby, mais aussi dans d'autres pays qui ont cette culture peut être un peu moins forte en matière de rugby.

Au départ, Capgemini s'est lancé dans le partenariat rugby avec le club de rugby de Grenoble. Est ce qu'on verra un jour Capgemini à nouveau avec le FCG?

- C'est vrai qu'on est sur des sponsoring très internationaux d'accompagnement de grandes fédérations. Donc, pour l'instant, on continue sur cette lancée.