La Nouvelle Eco en Isère : Carriage vous emmène en voyage !

Loic Gaden et Alexia Beyaert, deux anciens vététistes de descente se déplaçaient sur les courses en fourgon aménagé. De fil en aiguille, ils en ont fait leur métier et se sont installés en 2010, dans le Trièves, à Mens, sur la zone artisanale "les terres du ruisseau". Au départ, ils aménageaient des tourbus pour transporter 40 % du show bizz français lors de leurs tournées, mais avec le covid et l'arrêt des concerts, les deux associés ont dû se reconvertir, en partie, et se sont lancés dans l'aménagement sur mesure de vans.

Loïc Gaden, vous êtes cogérant de la société Carriage qui est basée à Mens. Au départ, vous avez démarré dans la location de tourbus.

Loïc Gaden : Les tourbus, c'est notre activité principale. Aujourd'hui, on transporte 30 à 40 % du showbiz français, que ce soit les techniciens, les musiciens et chanteurs, groupe, comme les grenoblois de Sinsemilla qui nous a fait confiance dès le début. Donc en fait c'est un peu leur maison roulante entre chaque concert. Ils peuvent y dormir, s'y détendre. Là actuellement on en a dix qui tournent dans toute l'Europe et ils sont faits chez nous. C'est la spécificité de Carriage et c'est ce qui fait qu'on est une entreprise unique en France à ce niveau-là.

Vous avez été un peu frappés de plein fouet par le Covid. Il vous a fallu trouver une parade.

C'est peu de le dire qu'on a été touché par la crise sanitaire. On a perdu 80 % de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain. Du coup, heureusement, on avait déjà en tête un prototype de véhicule pour lancer du fourgon aménagé en camping-car, de série, haut de gamme, à forte option. Des fourgons pour le loisir ou même pour habiter dedans avec des très grosses prestations techniques, de finition etc. On a mis tout notre savoir-faire. C'est vrai que depuis quelque temps, on observe un engouement pour ce type de véhicule. C'est une tendance forte car il y a un ras- le-bol général des gens et une envie de s'évader, de voyager au-delà du loisir. C'est vraiment une nouvelle façon de voir la vie, quoi.

Mais quand même, il faut un peu d'argent pour acheter votre fourgon, le Forest.

Disons qu'en entrée de gamme, on va commencer autour de 90 000 € avec le véhicule. Et pour l'instant, les fourchettes, elles sont du coup entre 90 et 115 000 €. On a une trentaine de salariés avec l'activité de transport qui a repris et fort heureusement. Nous avons nos propres chauffeurs, ils sont deux par tourbus. On ne travaille qu'avec un seul sous-traitant. Tout le reste est fait ici, de la conception jusqu'à la réalisation, en passant par l'électricité, la climatisation, la mécanique, plomberie, chauffage, électricité, cela représente une dizaine de métiers. Là on est sur une base d'une vingtaine de véhicules de série par an. Après, on fait quatre à cinq véhicules sur mesure, en parallèle. On aménage des autocar ou des poids-lourd à la demande. Moi, j'ai grandi dans des fourgons aménagés que mon père bricolait sur le parking de notre maison. Donc j'ai toujours connu ce mode de vacances et ça me plaît toujours autant !

Et finalement, vous en avez fait votre métier?

C'est quelque chose qui me passionne toujours. C'est-à-dire qu'on réinvente tous les jours l'agencement et le véhicule de loisirs. Mais par contre, ici, nous, on a vraiment à cœur de trouver des solutions pour nos clients auxquelles les autres n'ont pas pensé. Et en septembre, on espère se lancer dans l'insertion, en accueillant 5 personnes dans un premier temps. Notre dossier passe bientôt en commission.