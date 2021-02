La nouvelle éco : Catalyst, l'intelligence artificielle qui aide à soigner les maladies génétiques

L'intelligence artificielle au service de la recherche médicale : c'est le créneau de la start-up parisienne WhiteLab Genomics qui noue un partenariat à partir de ce mercredi avec le Généthon, laboratoire de recherche du Téléthon sur les maladies génétiques. Le but : accélérer le processus pour trouver des traitements et rendre ces derniers plus accessibles financièrement.

Trouver le bon "véhicule" génétique

"La thérapie génique permet de traiter les patients atteints de maladies génétiques", explique David Del Bourgo, PDG de WhiteLab Genomics. Pour cela, deux éléments clé : un "gêne médicament", qui vient traiter les cellules, et un "véhicule" biologique, qui permet de l'amener dans le corps.

Catalyst vise à trouver le "véhicule" biologique idéal pour amener le traitement : "aujourd'hui, c'est très compliqué, il faut des années de recherche pour trouver le véhicule adapté à l'organe et aux cellules concernées, explique David Del Bourgo. La plateforme _Catalyst analyse énormément de données et fait de nombreuses simulations pour permettre aux chercheurs d'accélérer ces développements_."

Réduire les coûts des traitements

Accélérer la recherche en utilisant l'intelligence artificielle permet non seulement d'amener les médicaments plus vite sur le marché, mais cela réduit également leurs coûts. "Aujourd'hui, une thérapie génique prend 10 à 15 ans de développement avec des coûts prohibitifs, plusieurs milliards d'euros", précise David Del Bourgo. Certains médicaments à l'arrivée reviennent encore à plusieurs millions d'euros pour traiter certains patients.

Dès ce mercredi, Catalyst est utilisée par les équipes du Généthon, le centre de recherche et de développement de l'AFM Téléthon, basé à Evry (Essonne). "On travaille pour l'heure avec une équipe sur les cinq que compte le centre, précise le PDG de WhiteLab Genomics. On développe une relation avec d'autres équipes du Généthon et d'autres partenaires en Ile-de-France pour développer l'utilisation de Catalyst." La plateforme d'intelligence artificielle va être utilisée en premier lieu pour chercher des traitements liés à des maladies neuromusculaires.