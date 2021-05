La nouvelle éco : CGI recrute 50 CDI à Niort dans les secteurs de l'informatique et de l'assurance

C'est un secteur en plein boom : l'accompagnement numérique des entreprises connait un nouveau souffle depuis le début de la crise sanitaire, avec l'essor du télétravail dans certains secteurs. Le groupe CGI recrute 50 CDI dans son agence à Niort, qui compte déjà 120 employés, pour faire face à la hausse d'activité. 25 personnes ont déjà été embauchées ces six derniers mois.

Des postes liés à l'informatique ou aux assurances

La clientèle locale à Niort, largement occupée par le secteur de l'assurance, fait partie des secteurs dans lesquels le télétravail et les outils informatiques se sont particulièrement développés. "On a la chance de bénéficier d'un secteur d'assurance résilient face à la crise, et de la transformation digitale qui est un levier pour les entreprises qui ont été en difficulté", explique le directeur adjoint de l'agence, Laurent Delaunay.

Depuis février, on a retrouvé un chiffre d'affaires comme avant covid. On a une croissance très forte.

Parmi les 50 CDI à pourvoir, de nombreux postes de consultants métier liés à l'assurance et à la banque. "On cherche des chefs de projet, des consultants qui connaissent bien la gestion des contrats ou des sinistres, mais aussi des gens qui sont dans le monde de l'informatique plus technique", précise Laurent Delaunay. Il compte aussi prendre de nouveaux marchés auprès des collectivités locales et du secteur industriel.

De la place pour les jeunes

Sur les 50 postes, environ 35% soit une quinzaine sont réservés à des jeunes diplômés. "On travaille en partenariat assez fort avec l'université de Poitiers et de La Rochelle, et avec le Cnam, précise le directeur-adjoint de l'agence Niortaise. On intègre tous les ans un certain nombre de collaborateurs juniors soit en stage, soit en alternance, soit en CDI directement dès la sortie d'école."

L'entreprise cherche essentiellement des jeunes avec des profils dans le numérique et les nouvelles technologies, pour pouvoir mettre à jour les outils informatiques des clients. "On embauche _des jeunes du territoire dans l'idéal_", insiste Laurent Delaunay, lui-même Niortais. Les candidats intéressés peuvent postuler via le site internet du groupe CGI.