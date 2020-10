Nouvelle éco : chaque jour les habitants de l'agglo Dijonnaise parcourent 1 million de kilomètres !

"Cric & Co" a été récompensée l'été dernier en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire par la Fondation Crédit coopératif. Créée en 2016, cette association éco-citoyenne qui vous aide à réparer vos véhicules, a débuté son action dans un local mis à disposition par la MJC des Bourroches.

Déménagement en zone Capnord

L'association a troqué son 50 mètres carrés contre un atelier quatre fois plus grand en zone Capnord il y a quelques mois. Mais le but de ce "drôle de garage" n'est pas de promouvoir l'usage de la voiture, bien au contraire, "Cric & Co" est aussi là pour vous aider à repenser vos mobilités notamment si vous vivez en ville.

"On n'est pas dans un garage"

Selon Laurent Favet, l'un des fondateurs de l'association, "Cric & Co", "ici on n'est pas dans un garage puisque "Cric & Co" est un projet de transition écologique et citoyenne dans lequel la voiture n'est qu'un support et notre idée est d'inciter nos adhérents à réfléchir à leur mobilité du quotidien".

"Les habitants parcourent un million de kilomètres chaque jour"

Sur une agglomération comme Dijon, "les habitants parcourent chaque jour un million de kilomètres

et _50 pour cent de ces trajets font moins de trois kilomètres_, donc l'idée est d'inciter nos adhérents à réfléchir à ces trajets qui ont un énorme impact sur l'environnement" explique Laurent Favet.

Laurent et Laurine se penche sur le moteur d'une voiture © Radio France - Thomas Nougaillon

"Utiliser votre voiture de façon raisonnée"

C'est pourquoi Laurine Dottor, responsable communication de l'association prodigue ce conseil : "nous ce qu'on recommande c'est d'utiliser la voiture de façon raisonnée, pas de la supprimer, et quand des personnes ont leur travail à trois kilomètres de chez eux on les encourage à prendre le vélo, le bus ou même d'y aller à pied car c'est plus rapide que d'attendre aux feux ou dans les bouchons."

Comment ne pas se faire avoir ?

Par ailleurs "Cric & Co" propose depuis l'été dernier des formations dont la durée va d'une demie journée à deux jours dans ses locaux du 7 rue de Mayence. Il y est question du contrôle technique, de l'achat de véhicules d'occasion pour éviter de se faire avoir.