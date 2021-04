Pâques : le chocolaterie haut-savoyarde Cocoa Valley s'en sort grâce aux particuliers

Bonne nouvelle pour les chocolatiers, ils font partie des commerces qui peuvent rester ouverts pendant le mois d'avril. Une aubaine pour le week-end de Pâques où la chocolaterie haut-savoyarde Cocoa Valley peut compter sur ses clients qui répondent présents.

Carine Ngassa est co-gérante de Cocoa Valley.

France Bleu Pays de Savoie - On imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous de pouvoir rester ouvert au mois d'avril ?

Carine Ngassa - Oui, on est très heureux de pouvoir rester ouvert. Surtout que le chocolat, c'est important pour le bien-être moral des personnes, donc on est très content de pouvoir soutenir le moral des troupes.

Surtout que c'est Pâques ce week-end, ça se passe comme les autres années ?

C'est vrai que Pâques est une période très importante pour les chocolatiers. On a beaucoup de personnes. En plus on bénéficie d'un bouche-à-oreille qui se fait depuis Noël par rapport à l'ouverture de notre deuxième boutique à Epagny, on a un afflux de clients. Avec la pandémie, les gens jouent un peu plus le jeu de venir chez un artisan, ce qui nous fait très chaud au coeur.

Vous avez pu ouvrir un deuxième magasin fin 2020, la crise vous a donc plutôt épargné ?

On ne peut pas dire qu'elle nous a épargné puisqu'on a quand même perdu 50 % de notre clientèle avec les restaurateurs et professionnels qui ne peuvent plus commander. Par contre on a pu compenser un peu cette perte avec les particuliers qui sont un peu plus venus en boutique. Comme l'ouverture du magasin était prévue avant la pandémie, on a maintenu le projet, on en est très contents et on est très reconnaissants des clients.

Vous avez d'autres projets en cours de route ?

On ne se laisse pas abattre. Mon mari est parti au Cameroun pour faire la certification bio de nos plantations. On travaille tout en permaculture depuis 10 ans. On espère pouvoir s'ouvrir à des marchés plus importants, sur le bio.