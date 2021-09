Nicolas Roch et les frères Lucas et Baptiste Plana vont créer, le 1er novembre, une nouvelle start-up à Grenoble dans le domaine des ordinateurs quantiques.

Nouvelle éco - CNRS Grenoble: création d'une start-up entre l'ordinateur quantique et les humains.

Ils font partie des start-up mises en avant par la ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dans le domaine des ordinateurs quantiques, le jeudi 22 septembre, lors de son passage à Grenoble.

Ces ordinateurs quantiques, quand ils seront au point, travailleront un milliard de fois plus vite qu'un ordinateur actuel. Nicolas Roch et les frères Lucas et Baptiste Plana ont trouvé une solution pour les rendre efficaces

L'un des deux start-up mondiale à savoir le faire

Gérard Fourgeaud interroge l'un des trois associés de cette future start-up quantique, Nicolas Roch

Ses travaux se concentrent sur la réalisation expérimentale de nouveaux composants électroniques qui tirent parti des propriétés uniques de la mécanique quantique. Pour faire cela il utilise des matériaux supraconducteurs qui permettent d’avoir un minimum de dissipation, et il refroidit ces circuits près du zéro absolu (-273°C), pour que leurs propriétés quantiques ne soient pas détruites par la température.