Nouvelle Eco : comment le Petit Bulletin a réussi à traverser la crise sanitaire

Bonjour Magali Paliard, gérante du groupe Unagi, qui distribue le Petit Bulletin à Grenoble, Lyon et Saint Etienne. Comment avez-vous traversé la crise du Covid ?

-On s'en relève bien, on a plutôt de l'espoir pour la suite. Comme nous sommes un media culturel, on a dû tout stopper dès mars 2020, lors du premier confinement. Nous n'avions plus rien à annoncer. Et surtout, au-delà des spectacles qui n'avaient plus lieu, il n'y avait plus de point de distribution ouvert pour diffuser nos journaux. Donc, on a gardé une activité sur le web mais limitée car on ne savait pas où on allait. Et sans ressource financière, sachant que, sur ce premier confinement, nous n'étions éligibles à aucune aide. On a dû souscrire un PGE, un prêt garanti par l'Etat. On a emprunté 430 000 euros pour le groupe, pour les 4 mois impactés par ce premier confinement. On a mis une partie de nos équipes au chômage partiel.

Et pour le deuxième confinement, comment avez-vous fait ?

-Alors on avait repris un peu les parutions en juin, avant l'été, puis en septembre. Mais on avait pris des décisions drastiques, comme arrêter la publication de Spot, qui faisait partie de notre groupe et qui était consacré aux activités Outdoor sur l'agglo grenobloise. Et le Petit Bulletin était devenu "quinzomadaire", au lieu d'être hebdomadaire. Toutefois, on a continué à travailler en vidéo pour des musées qui avaient besoin de rester visibles sur les réseaux sociaux. Mais c'était une partie minime de ce que l'on réalise d'habitude avec le media. Cette fois, on a eu accès au fond national de solidarité, à partir de novembre 2020. Les périodiques comme nous n'étaient pas dans les prioritaires, mais cela s'est fait quand même. On est surendetté aujourd'hui. On va devoir rembourser le PGE. Je veux dire aussi que Grenoble Alpes Métropole qui est notre bailleur nous a aidés en allégeant notre loyer sur les mois à venir, pour nous aider au niveau trésorerie. Et puis, on continue à se diversifier vers la communication et le podcast.

Aujourd'hui, vous voyez le bout du tunnel, que doit-on vous souhaiter ?

Que cela continue. Qu'on ne se retrouve pas de nouveau avec une situation qui bloque de nouveau. Il faut que les gens retournent au spectacle car ce retour est encore un peu lent. Les salles le ressentent, le public n'est pas revenu en masse. Le début de saison n'est pas aussi évident que cela. Les gens doivent retrouver la confiance et l'envie de ressortir le soir pour aller voir des spectacles, du théâtre, des concerts. Et à partir de là, tout ira bien !

Merci Magali Paliard et longue vie au Petit Bulletin !

Le Petit Bulletin est édité à 35 000 exemplaires à Grenoble, 45 000 à Lyon, gratuitement et en libre service, tous les mercredis, dans plus de 1000 points de distribution dans chacune des deux villes. A Saint Etienne, il est édité à 20 000 exemplaires.