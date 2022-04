La nouvelle éco : la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme lance un site de commerce en ligne

Promouvoir le commerce local. C'est l'objectif d'une future plateforme de e-commerce lancée par la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme, et dont la mise en service est prévue le 25 avril.

Le site, baiedesomme-shopping.fr, se présente comme une plateforme de commerce en ligne classique. "Sur la page d'accueil, vous avez un moteur de recherche multiple", explique Thierry Wilbert, conseiller économique de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme. Sur ce moteur de recherche, le client peut "taper le nom de l'enseigne parce qu'il le connaît déjà, un produit - dont ceux du terroir - ou encore une marque. Nous avons aussi mis en place un référencement de sept secteurs d'activité. Il sera également possible de rechercher un commerçant via sa localisation", détaille-t-il, ajoutant que "les promotions proposées par les commerçants, lorsqu'elles seront à hauteur de minimum 20%, seront aussi indiquées."

112 commerçants référencés

La plateforme, qui permettra donc d'acheter des produits, mais également de demander un devis à un artisan ou de prendre un rendez-vous en ligne chez un commerçant, s'adresse aux 53.000 habitants de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme, répartis dans 43 communes. "Nous voulons aussi capter un maximum de touristes", ajoute Thierry Wilbert, "sachant qu'une grosse part d'entre eux est ce qu'on appelle des touristes résidentiels, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires sur le territoire par exemple. Nous allons les viser en priorité, parce que nous pouvons les fidéliser."

Né avec la crise économique causée par la pandémie de Covid-19, le projet a nécessité un an d'élaboration. Mais au-delà d'accompagner les commerçants, il s'agit aussi de "redynamiser le commerce dans le centre-ville d'Abbeville, et ceux de tout le territoire comme à Saint-Valery-sur-Somme, Hallencourt ou Longpré-les-Corps-Saints", précise Pascal Demarthe, maire d'Abbeville et président de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme. "L'idée est donc de fédérer tous les commerçants, pour les aider à lutter contre les grandes entreprises qui œuvrent déjà sur internet, et qui nuisent forcément au commerce de proximité", conclut-il.

Lancement prévu le 25 avril

112 commerçants sont pour l'instant inscrits sur baiedesomme-shopping.fr, moyennant un abonnement compris entre 20 et 200 euros pour trois ans. Mike Duquenoy, gérant du magasin spécialisé Vélo 80 à Abbeville, a été séduit par la possibilité de se diversifier en offrant aux touristes un "nouveau service de location de vélo. On va proposer le vélo classique ou encore le tandem", raconte ce commerçant installé depuis 2003, jusqu'ici présent sur internet uniquement via une page Facebook.

D'autres professionnels souhaitent profiter de la plateforme pour se lancer. Charline Dasilva s'apprête à ouvrir "XO", une boutique de prêt-à-porter pour hommes à Abbeville. "Cela va pouvoir m'aider à avoir de la visibilité, comme c'est une ouverture et qu'on ne me connaît pas en tant que commerçante, que ce soit sur Abbeville ou en-dehors", explique-t-elle.

Au total, la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme a déboursé 60.000 euros pour la plateforme de commerce en ligne.