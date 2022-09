Nouvelle éco : Compta Clémentine, l'entreprise qui recrute 300 personnes en un an et demi

Compta Clémentine, basée à Laxou, près de Nancy, est à la base une start-up née en 2012, créée par William Boiché et son père, avec l'ambition de révolutionner le monde de la comptabilité, en proposant tous les services dédiés à distance.

L'entreprise emploie désormais 240 personnes et a lancé une vaste opération de recrutement : 300 postes ouverts en un an et demi (150 personnes ont déjà été embauchées)

Cet expert comptable en ligne, avec son slogan "la compta sans pépins", se différencie des cabinets traditionnels, en réduisant les coûts de fonctionnement. "Tout se fait à distance, nous ne nous déplaçons pas, nous n'imprimons pas, cela fait forcément des coûts en moins" explique William Boiché. Compta Clementine propose des prestations à petit prix, "sans être low cost. Dans chaque prestation, il y a un comptable en ligne dédié à chaque entreprise, une application pour consulter les comptes bancaires et on rend le bilan comptable en fin d'année."

Il reste encore une centaine de postes à pourvoir

"Nos postes sont généralement les mêmes, nous recherchons des profils dans les services comptables, dans le juridique, le service client. Il reste encore une centaine de postes à pourvoir sur les sept prochains mois."

"On se donne beaucoup de mal, pour ne pas avoir de mal à recruter. On travaille beaucoup notre image employeur" complète William Boiché.

L'entreprise enregistre 10 000 clients à distance dans toute la France. Pour son dixième anniversaire, la société s'est offert de nouveaux locaux à Laxou, dans 5 000 mètres carrés de bâtiment.