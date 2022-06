Nouvelle éco : Coopdea fabrique des batteries solaires pour les Ukrainiens à Montpellier

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les dons concernent surtout la nourriture et les médicaments. On oublie souvent l'électricité. L'ONG Coopdea a donc imaginé une batterie solaire. Les cents premiers exemplaires sont en train d'être assemblés à l'école d'ingénieurs EPF de Montpellier. Ces "kits solaires" partiront ensuite en Ukraine dans les régions où l'électricité ne passe plus. Antonin Aquarone, le président de Coopdea, est l'invité de la Nouvelle éco sur France bleu Hérault.

Antonin Acquarone, vous êtes le président de Coopdea, cette ONG qui va envoyer une centaine de kits scolaires en Ukraine. Présentez nous cet objet. En quoi consiste-t-il ?

C'est un kit de première urgence. C'est une boîte plastique d'une trentaine de centimètres de côté. Et dans ce kit, il y a tous les équipements nécessaires pour faire fonctionner des petits appareils comme des téléphones, des ordinateurs, des imprimantes ou encore des télévisions, des modems Internet.

Concrètement, comment est ce que vous avez adapté ce kit solaire à un terrain de conflit comme l'Ukraine actuellement ?

On intervient déjà dans des zones reculées et difficiles, notamment en Afrique de l'Ouest. J'ai eu une expérience aussi au Moyen-Orient. C'est basé sur nos projets précédents. On s'est donc dit qu'il fallait un kit à la fois portatif, le plus robuste possible, tout en étant étanche. Il faut en plus que ce soit facile d'utilisation : on arrive là bas, on branche et ça fonctionne directement.

Ce don, ça fait aussi prendre conscience que l'énergie est un bien de première nécessité. Pourtant, on ne pensait pas forcément aux pénuries d'électricité dans les premières semaines du conflit...

Ce qu'il faut voir, c'est que dans les zones de guerre, tout s'arrête et donc les gens n'ont plus accès à la fois à l'eau, aux médicaments et tout ça. Mais l'énergie aussi s'arrête et on ne s'en rend pas bien compte ici, dans nos sociétés. L'énergie est un besoin fondamental. Ça permet tout simplement de rester en communication avec ses proches. C'est encore plus vrai dans le cas d'un conflit où les gens sont en exil dans d'autres pays. Ça permet aussi de se tenir informé. Et surtout, maintenant, on s'informe beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et s'il y a une attaque, une alerte à la bombe, ce genre de choses, c'est crucial.

Concrètement, la centaine de kits est en train d'être finalisée à Montpellier, avant d'être acheminée en Ukraine. Quelle sera l'étape suivante ?

Ce sont des kits qui vont répondre à une première urgence. Mais on a déjà eu des retours de nos partenaires ukrainiens sur des besoins de plus grosses intensités, et donc des batteries de plus grosse capacité. Pour répondre, par exemple, à des besoins d'hôpitaux ou de foyers avec les frigos et tous les équipements ménagers, on réfléchi à une centrale solaire installée sur une remorque. Elle pourrait ainsi être déplacée là où sont les besoins. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parer au plus urgent. Une fois que le conflit cessera, on se penchera sur des solutions plus durables.