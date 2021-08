Nouvelle Eco : CoproSécurit, de Vergt, multiplie les installations de caméras de surveillance

Comment se porte votre entreprise ?

Guillaume Deguilhem : Bien. On compte de plus en plus de clients. Pour l'instant on ne travaille qu'à deux (avec mon associé) mais on pense recruter notamment un commercial d'ici la fin de l'année. En 2013 on travaillait avec une mairie. Aujourd'hui on en a une dizaine parmi nos clients. On a même été sollicité par des communes en Charente.

Vos principaux clients sont des communes ?

oui, à commencer par Lalinde où on a installé plus de 30 caméras en trois ans, Lamothe-Montravel, Nastringues mais aussi Saint-Antoine-de-Breuilh où ont a mis plus de 20 caméras. Dans certaines communes c'est en cours d'installation, dans d'autres ont va en ajouter.

Vous avez d'autres clients, comme les commerçants et même des agriculteurs ?

On ne travaille pas avec les particulier. Il y a déjà beaucoup d'entreprises en Dordogne qui se sont spécialisés dans ce domaine. Mais sinon on a beaucoup de commerçants : bouchers, centre commerciaux, tabac... Et aussi des agriculteurs ! Ils font face à de plus en plus de vols. Exemple l'apiculteur Noël Bruneteau. On en a installé dans des truffières. Aujourd'hui on a des caméras solaires sans fil. Donc pas besoin de branchement, on peut les mettre dans un champs.

Elles coutent combien vos caméras ?

Une caméras classique coute entre 200 et 500 euros. Pour les plus performantes on peut dépasser les 4000 euros. C'est vraiment utile. A Lalinde, une dame à vélo a été renversé par des jeunes il y a un ou deux ans. Grace à la caméras, ils ont été arrêté. Un sapin a également retrouvé son propriétaire.. Grace aux caméras le véhicule du voleur a été identifié. Le maire est tombé sur la voiture et il a mis un mot pour qu'on lui rende son sapin.

Mais il y a aussi qui s'inquiètent du déploiement de ces caméras, de cet effet "Big Brother", qui s'opposent même à ces caméras. Est-ce que ce n'est pas trop intrusif ? Qu'est-ce que vous leur répondez ?

Tout est très réglementé. On ne peut pas installer des caméras comme ça. Dans les commerces, il faut l'accord des salariés. Dans les communes, les caméras ne filment que la voie publique. Jamais les propriétés privées. Et je rappelle que les images ne sont exploitées que s'il y a un problème. (agression, vol ...)