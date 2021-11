Nouvelle Eco : création d'un centre d'affaires à Sablé-sur-Sarthe

Et si vous installiez vos bureaux dans un centre d'affaires avec déjà tout le confort pour travailler.

C'est le principe du centre d'affaires qui vient d'être créé à Sablé-sur-Sarthe. Un bâtiment de 125m2 avec des espaces pouvant accueillir de une à quatre personnes.

Une initiative de Laurent Desmares, responsable d'une société du même nom spécialisé en diagnostics immobilier.

Vous n'avez plus qu'à arriver avec votre ordinateur

Laurent Desmares n'en est pas à sa première expérience. Il avait déjà testé le système du bureaux partagés à La Flèche, mais c'était uniquement sur des locations à la journée.

À Sablé-sur-Sarthe, il a vraiment travaillé sur un centre d'affaires. Il a déjà installé sa société, spécialisé en diagnostics immobilier. C'est un espace de 125m2 avec des bureaux pouvant accueillir de une à quatre personnes. Ils sont tous équipés, de chaises, de bureau, d'armoires, et de connexion internet. La location comprend l’électricité, le chauffage, et le ménage. Il y a déjà une entreprise d'informatique, un architecte et la société de services O2 qui se sont installées.

Et pour faciliter la vie des entrepreneurs, le contrat de location est souple; ce n'est pas un bail de 3/6/9 ans comme il est coutume de faire dans le commerce, là le locataire peut partir au bout de trois mois. Les loyers varient de 390 à 900 euros selon les superficies.