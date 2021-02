La nouvelle éco : Cristalpack développe son activité d'emballage carton

Elle a su s'adapter malgré les défis posés par la crise sanitaire : l'entreprise Cristalpack basée à La-Ferté-Bernard, veut se développer davantage dans l'année à venir. "On va se diversifier avec la production de produits à base de carton", explique Nicolas Guillard, un des co-dirigeants.

Spécialisée dans les emballages et produits plastique, l'entreprise s'était reconvertie rapidement dans la fabrication de visières au printemps 2020, mais le marché a été éphémère : "c'est monté très rapidement avant de redescendre tout aussi vite quand les masques sont arrivés sur le marché, précise Nicolas Guillard. Ça nous a quand même permis de limiter la perte de chiffres d'affaires sur nos marchés traditionnels pendant quatre mois."

Le carton face à la crise sanitaire et écologique

Diversifier l'activité pour se lancer dans la production d'emballages cartons vient répondre à une double problématique explique le dirigeant : "ça compense la perte de chiffre d'affaires, qui varie toujours entre 20% et 30%, et c'est aussi une demande de nos clients pour migrer vers des solutions plus écologiques." Cela demande aussi des investissements, reconnait-il, mais c'est selon lui "nécessaire pour être compétitif et repartir de plus belle."

Cristalpack travaille notamment avec des parfumeries, qui souhaitent désormais passer sur des emballages moins polluants : l'entreprise a déjà décroché plusieurs marchés, et a commencé à répondre à des commandes début janvier. "On sépare vraiment les flux de production entre le carton et le transparent, pour éviter notamment les migrations de poussières liées au carton, explique Nicolas Guillard. On veut vraiment conserver la qualité des deux produits."

Pour l'heure, une partie du personnel de Cristalpack a été redéployé sur la nouvelle ligne de production. "Si cette activité prend l'ampleur que l'on souhaite, l'objectif est à terme d'aller vers de la création d'emploi", conclut le co-dirigeant de l'entreprise.