Le Cyclo Bleu est un réparateur de vélo ambulant à Montpellier

Cyclo Bleu c'est le nom de la société inscrite sur le vélo cargo bleu de Jean-Luc Heiser. Ce réparateur de vélo ambulant se déplace dans tout Montpellier pour réparer des pneus crevés ou des chaînes déraillées. Entretien avec Jean-Luc Heiser.

Qu'est-ce que vous avez dans votre vélo cargo bleu pour aller réparer les vélos ?

J'ai toutes les pièces nécessaires pour les premières réparations. En l'occurrence, j'ai une mallette avec des patins pour remplacer les patins qui sont usés. J'ai une autre mallette qui contient notamment tout ce qui est câblerie pour changer les câbles des freins et des dérailleurs. J'ai également des gaines de dérailleur et de freins. J'ai pas mal de visserie de choses comme ça parce qu'il peut manquer des vis sur des vélos.

Pour quels types de réparations on peut faire appel à vous ?

On peut m'appeler pour une crevaison. Souvent, les gens m'appellent quand ils ont leur pneu crevé. On peut m'appeler pour un réglage de freins, un réglage de dérailleur, un réglage complet du vélo. On peut m'appeler pour un nettoyage de vélo également ou pour un entretien courant du vélo.

Partout à Montpellier ?

Partout à Montpellier et sa couronne. Je peux intervenir en fonction de là où ma batterie me permet d'aller parce que c'est un vélo qui est quand même assez lourd. Donc, certes, j'ai les jambes, mais si je n'ai pas la batterie, je pense que je ne peux pas aller très loin. Donc je peux aller jusqu'à Saint-Jean-de-Védas ou Jacou, éventuellement.

On peut vous appeler. Vous venez directement sur place, là où ça convient à la personne ?

Exactement. Suivant la réparation qu'il y a à faire, je peux soit intervenir de suite et refaire les réparations de suite. S'il n'y a pas trop de choses à voir, si je n'ai pas besoin de trop de pièces. Parfois, je n'ai pas toutes les pièces avec moi, malheureusement. Mais sinon, je peux venir établir un devis et proposer ce devis. Si on est d'accord, je me déplace de nouveau pour voir la personne et faire le nécessaire sur son vélo.

Un vélo cargo bleu à Montpellier, ça interpelle ?

L'idée, c'est que ça interpelle. C'est pour ça que j'ai appelé ma société, Le Cyclo bleu, parce que mon vélo est bleu et j'avais envie que les gens puissent mémoriser la couleur de mon vélo au nom de ma société.

Comment ça vous est venu l'idée de devenir réparateur de vélo ambulant ?

Déjà, j'ai toujours aimé le vélo. Depuis tout petit, j'ai beaucoup roulé à vélo. Et puis j'avais envie de faire un métier passion où je pouvais rencontrer des gens et en même temps me sentir dehors, être à l'air libre et allier le sport et le travail.

Jean-Luc du Cyclo Bleu peut intervenir sur une réparation de vélo du lundi au dimanche, de 9h à 18h. Il suffit de l'appeler au 07.82.72.71.56. Les interventions du Cyclo Bleu peuvent coûter de 15 à 35 euros en fonction de la complexité de la réparation.

