La nouvelle éco : La Poste recrute dans l'Yonne pour faire face à la distribution des colis pour Noël

La Poste qui détient environ la moitié des parts de marché de la distribution de colis, via sa filiale Colissimo, se prépare à un pic d'activité inédit à partir de la fin du mois et jusqu'à Noël.100 millions de colis au total sur la période. Dans l'Yonne la Poste va donc recruter.

Alain Audrain, vous êtes directeur de la plateforme de distribution du courrier à Monéteau. La poste annonce en France 9000 recrutements de CDD ou d'intérimaires , presque le double que l'an dernier. Qu'en est-il dans l'Yonne ?

Dans l'Yonne c'est la même chose qu'au niveau national, nous avons beaucoup de besoins. Et nous allons embaucher massivement sur cette période. Car notre distribution de colis , comme au niveau national, est en hausse cette année d'environ 30% par rapport aux années précédentes. Ça s'explique par le boom du e-commerce depuis plusieurs années. Et c'est bien sur accentué par la pandémie que nous vivons actuellement.

Comment cela va-t-il se traduire en terme d'augmentation de l'activité ?

A Monéteau j'ai en règle générale 130 tournées de distribution tous les jours. Et pour la période qui arrive , on augmente à 145. C'est donc 15 circuits, 15 livreurs supplémentaires par rapport à d'habitude. Et certainement 20 de plus à partir de début décembre. Par rapport à 2019, nous n'avions que 6 tournées en plus. Donc l'effort est considérable pour accompagner nos clients et nos facteurs.

Combien allez-vous recruter de personnes en tout ?

A Monéteau une vingtaine de personnes. Les proportions seront les mêmes chez mes collègues d'Avallon et de Sens.

C'est aussi toute une logistique à mettre en place ?

Il faut pousser les murs et surtout réorganiser les chantiers, parce que en comparaison de l’augmentation du colis, nous avons une baisse du courrier. Donc naturellement les chantiers colis prennent la place des chantiers courriers. Le deuxième aspect c'est le transport . Puisqu'on a beaucoup de rotations de véhicules supplémentaires afin d'assurer les délais de distribution que nous promettons à nos clients.