Nouvelle éco : dans la Sarthe, le BTP à la recherche de bras

Chaque dernier vendredi du mois, l'agence d'intérim Manpower organise les vendredis du BTP. L'objectif de ses réunions est de faire connaitre ce secteur d'activité et d'attirer de nouveaux profils. Dans la Sarthe, le BTP doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre.

"C'est un secteur sur lequel il y a énormément d'emplois, explique Soline Seychelles, responsable de l'agence Manpower BTP sur l'ensemble de la Sarthe. On a une telle demande d'emplois qu'aujourd'hui, on ne trouve plus assez de personnes." Plus d'une cinquante de postes sont actuellement à pourvoir et une trentaine de places sont à prendre pour de la formation. Malgré ça, le secteur peine à attirer.

Un secteur victime de son image

"Le bâtiment, même si l'image a changé, souffre encore d'une image où, à la sortie du collège, réoriente ceux qui n'avaient pas forcément un bon niveau, regrette Soline Seychelles. Aujourd'hui, on retrouve sur ces formations là, des gens qui ont des niveaux bien supérieurs à ce qu'on pourrait penser. On a vraiment des bons professionnels qui gagnent bien leur vie. Je pense que l'image commence à se redorer. Mais il y a un retard de pris"