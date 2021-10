Nouvelle Eco : Dans la Somme, les collèges optent pour le local

Avec 15 000 collégiens, ce sont plus de 2 millions de repas qui sont servis chaque année dans les collèges de la Somme. Pour ce qui est de leurs assiettes, elles contiennent de plus en plus de produits issus de l'agriculture locale. Une volonté du département notamment, qui récompense les établissements les plus engagés dans la démarche.

Côté agriculteurs, c'est aussi un marché important, stable, et salutaire pour ceux qui se lancent à peine. Afin de faciliter les échanges, deux anciens chefs de cuisine ont lancé les Locavores, une association qui démarche établissements et producteurs pour les inciter à rejoindre le processus.