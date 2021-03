Nouvelle éco : à Chalon, les Ateliers Gauthier ont fabriqué des masques, "un réflexe avant d'être une fierté"

On prend des nouvelles des Ateliers Gauthier à Chalon-sur-Saône. Il y a un an, ce fabricant de chemises adaptait sa production pour fabriquer des masques en plein crise sanitaire.Un an après, qu'en retient sa directrice générale Bernadette de Saint-Jean ? .

Comment a été prise cette décision ?

Cela a été très rapide. Nous avons eu dans la semaine précédent le confinement, une demande le mercredi par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour développer un masque. Dès le lendemain, nous avons sorti le prototype et le jour suivant, le vendredi, nous avons livré les 400 premières pièces.

En pleine crise sanitaire, les Ateliers Gauthier à Chalon-sur-Saône ont adapté leur production pour fabriquer des masques. - .

Cela a été une fierté à ce moment là de pouvoir se dire "on est là et on peut aider"?

Oui, totalement ! Mais avant d'être une fierté, c'était d'abord un réflexe, c'est à dire de trouver la meilleure solution de production. Il n'a fallu que quelques heures pour que tout s'enclenche. La mobilisation du personnel a été immédiate. Après, l'aventure a duré jusqu'à début juin.

Quel regard portez-vous sur ces 12 mois qui ont changé notre vie ?

D'un côté, cela a été une période très perturbée, avec très peu de visibilité. D'un autre côté, une certaine confiance quand même, car nous avons su réagir. Depuis, je me dis que quoi qu'il arrive, on a peut-être quand même les moyens de retomber sur nos pieds.

Aujourd'hui, fabriquez-vous encore ces masques ?

La ligne de production n'est pas vraiment en stand by parce que ce n'est pas une ligne de montage automatisée. C'est avant tout du savoir faire et c'est de la fabrication humaine. Nous en livrons encore accessoirement et nous sommes sur le point de développer un modèle pour une classification en catégorie 1, pour pouvoir toujours réagir en cas de demande.

Concernant le reste de votre activité, la fabrication de chemises et de sous vêtements masculins, y a t-il de nouvelles perspectives ?

Nous avons un peu plus de demandes de la part d'entreprises qui souhaitent relocaliser. Nous avons un carnet de commandes qui est correct. On a surtout pris conscience de l'importance du Made In France. Parallèlement, ce qui reste pour nous évident, c'est qu'on ne sait plus du tout de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas ce qui peut ou va encore nous arriver! Mais nous gardons le sourire car après tout, nous restons des Gaulois et nous savons résister.

Les ateliers Gauthier fondés en 1947 à Buxy en Saône-et-Loire, sont présents à Chalon-sur-Saône depuis 1956, et emploient vingt-cinq salariés. 15.000 chemises sortent chaque année des Ateliers. 40.000 masques ont été produits en 2020 par les Ateliers Gauthier.