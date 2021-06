Nouvelle éco : de Réminiac à Bangkok, les Voyages Roger se rapprochent de leurs clients pour les emmener loin

Ça fait 40 ans qu’elle est implantée dans le petit village de Réminiac, l’agence Voyages Roger transporte et accompagne des milliers de voyageurs en France, en Europe et dans le monde.

Réminiac, petit village au cœur du Morbihan, entre Ploërmel et Redon, 400 habitants et… une agence de voyage. Pas une vitrine ou un bureau, non, une véritable agence qui vous emmène de Réminiac au bout du monde.

Fondée en 1972 par Joseph Roger pour faire du transport scolaire avec un seul car, les Voyages Roger transportent aujourd’hui des milliers de voyageurs à bord de sept véhicules grand standing.

Du garage de Réminiac au temple de Thaïlande

Les clients, qu’ils soient particuliers, d’un club du troisième âge, d’une association ou d'une mairie, viennent de tout le grand ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie), pour parcourir la France, l’Europe et le Monde, puisque les Voyages Roger proposent des séjours au Canada, aux États-unis, en Birmanie, en Thaïlande, etc. Des séjours clefs en main et en porte à porte, puisque les clients peuvent laisser leur voiture dans le hangar, surveillé, de Réminiac.

Les clients peuvent laisser leur voiture dans le hangar surveillé de Réminiac © Radio France - Eric Bouvet

Néanmoins, les 2/3 de l’activité des Voyages Roger concernent les voyages en autocar, qui se sont concentrés sur la France cette année, en raison de la crise sanitaire. Mais la reprise se dessine, avec des taux de réservation importants à la rentrée. Les gérants Karl et Bertrand espèrent aussi beaucoup de la fin d’année, période importante pour l’entreprise, qui transporte jusqu’à 6.000 voyageurs sur la seule saison de Noël.

Outre l’activité tourisme, les Voyages Roger, 17 salariés, assurent aussi du transport scolaire grâce à 5 autres cars spécialement affrétés.