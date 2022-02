Nouvelle éco : des artisans bretons proposent des objets éco-responsables pour financer les sorties scolaires

Des lingettes démaquillantes lavables, du shampoing artisanal, des charlottes couvre-plats, etc. Le collectif breton "Impulsion collective" propose aux parents d'élèves un autre genre de catalogue pour financer les sorties scolaires de leurs enfants. Ce collectif d'artisans, 16 au total, fait le pari de produits faits-main, éco-responsables et locaux.

Nathalie Le Bars, la coordinatrice, en explique le concept : "Par rapport au prix de vente, par exemple 10 euros, vous avez 20% donc deux euros qui reviennent directement à l'école, pour pouvoir financer les projets scolaires".

De l'artisanat made in BZH

"Tous les artisans présents dans ce catalogue sont situés en Bretagne, travaillent le fait-main, vont défendre la logique durable dans leurs produits", continue-t-elle. Un cahier des charges assez strict qui répond à un besoin de changer de mode de vie selon Nathalie Le Bars.

Boucle d'oreilles, éponge écolo, autant d'objets proposés par le collectif. © Radio France - Elie Abergel

"On essaie de sensibiliser de plus en plus les gens, et là on apporte une vraie solution, en proposant des lingettes démaquillantes, des savons saponifiés à froid, ce sont des logiques simples, les parents n'ont peut-être pas encore passé le cap, mais là on a une solution toute trouvée pour eux", assure-t-elle.

Davantage de débouchés

Ce collectif permet aussi aux artisans de se regrouper et ainsi de gagner en visibilité et en débouchées. "Cela leur offre un nouveau biais de communication, un catalogue de vente par correspondance. Cela permet de travailler en groupe, c'est toujours plus intéressant, on est toujours davantage force de proposition", continue Nathalie Le Bars.

Céline Gourié, céramiste à Iffendic et membre récente du collectif confirme cette analyse. "Cela permet de toucher des gens qui n'auraient pas nécessairement l'envie de rentrer dans des magasins de créateur. On rayonne sur les quatre départements bretons, cela permet d'aller toucher des gens dans ces départements-là", explique-t-elle.