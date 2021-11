Nouvelle éco : des communes haut-viennoises se mobilisent pour créer une plateforme de vente en ligne

La communauté de communes de Ventadour – Égletons – Monédières vient de créer une plateforme en ligne. Le but, donner de la visibilité aux artisans et producteurs locaux.

C'est une initiative de la communauté de communes Ventadour – Égletons – Monédières, en partenariat avec l'Office de tourisme, pour acheter local. Le site vivezventadouregletonsmonedieres.fr a été créé pour mettre en lumière les commerçants du coin. "Avec ce site, ils bénéficient d'une vitrine personnalisée sur le web", soutien Benoît Armengaud à la tête de la plateforme, "C'est aussi une présence optimisée sur Google et les sites de référencement."

L'idée est donc d'offrir un outils en plus de vente aux commerçants. "Le tout premier objectif, c'était de soutenir l'activité économique locale, mais effectivement, c'est aussi de participer à la digitalisation des commerces pour suivre ce qu'on appelle la transition numérique. C'est essentiel en 2021."

Au plus proche des habitants

Cette offre numérique est, pour cette première année, gratuite pour les commerçants. L'idée est d'aussi de répondre à un vrai besoin pour la population locale. "Suite à la crise sanitaire, on a vu qu'il y avait une demande de ce côté là et un besoin. On est aussi sur un territoire où il y a pas mal de personnes âgées qui n'ont pas forcément de moyens de transport facile pour se rendre dans les commerces et cette plateforme leur permet."