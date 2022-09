Nouvelle éco : des coquillages transformés en matériau de construction

"C'est une histoire de copains, d'amoureux de la mer et du territoire breton", résume Camille Callennec, l'un des fondateurs de Ostréa. Cette entreprise, crée par quatre amis briochins, transforme les coquilles de certains coquillages en matériau de construction. Après un an et demi de recherche et développement, la production a commencé cet été dans leur usine au Rheu, près de Rennes.

Les quatre entrepreneurs Tanguy, Maxime, Théo et Camille se fournissent auprès d'ostréiculteurs et de mytiliculteurs du Finistère. "Nous utilisons les coquilles des moules, des huîtres et des Saint-Jacques après consommation", explique Camille Callennec. "On broie les coquillages pour obtenir des tailles différentes de paillettes afin de plus ou moins voir les coquilles. Ensuite, on mélange ces paillettes avec un liant que nous avons nous-même développé, il est 100% minéral. Tout ceci est coulé dans les plaques." Ces matériaux servent de revêtement de sol, de plan de travail pour la cuisine ou des plateaux de table.

Ces revêtement sont fabriqués à partir de coquilles Saint-Jacques, de moules et d'huitres. © Radio France - Lucie Amadieu

Ces jeunes entrepreneurs ont voulu recycler ces déchets. "Plus de 90% de ces coquilles ne sont pas revalorisés. Elle finissent enterrer alors qu'elles ont des propriétés techniques et esthétiques insoupçonnées." Une fois le mollusque à l'intérieur consommé, il est interdit de jeter dans la nature leurs coquilles. Elles doivent être enterrées.

"Nous travaillons avec des architectes, des cuisinistes, des marbriers. On se positionne comme un nouveau matériau dans un marché pas forcément en évolution, donc on est bien accueilli", assure Camille Callennec.

Une activité en plein essor

"On a du mal à suivre la demande donc là l'objectif en 2023 c'est de valoriser 30 à 60 tonnes", expose Camille Callennec. Avec les autres co-fondateurs, ils espèrent embaucher 3 à 4 personnes en septembre pour différents postes : à la production, dans le service commercial et aussi marketing.

Côté prix, il faut compter 180 euros le mètre carré pour le revêtement de sol avec l'épaisseur la plus fine (12mm) et 290 euros pour les plateaux de tables, plus épais (20mm). Pour d'autres épaisseurs, un devis est possible.