Nouvelle éco : des couches lavables, fabriquées avec des matières naturelles, au Grand Pic Saint-Loup

La start-up Esprit Naturel, créée en décembre 2019 et installée au Grand Pic Saint-Loup, vient de lancer une marque de couches lavables. La start-up va lancer un service de location en janvier 2021.

L'entreprise héraultaise Esprit Naturel vient de lancer sa marque de couches lavables. Installée au Grand Pic Saint-Loup, cette start-up a été créée en décembre 2019 par Virginie Souyri et Emilie Heckel. Les deux jeunes femmes souhaitent s'inscrire dans une démarche sociale et écologique.

Les créatrices ont conçu deux modèles de couches : une toute-en-un, qui ne s'utilise qu'une seule fois ; une deux-en-un, qui comporte une partie absorbante amovible et qui peut être réutilisée. "Le premier objectif, c'était de prendre soin des fesses des bébés, explique Virginie Souyri. Il y a beaucoup de produits chimiques dans les couches jetables. Nous, on a fait le choix d'utiliser du tencel, une fibre d'eucalyptus hypoallergique." Pour éviter tout développement de bactéries, ces produits se lavent en machine, à 60°C.

Un bébé consomme entre 800 kilos et 1 tonne de couches jetables, c'est considérable - Virgine Souyri - cofondatrice de la start-up Esprit Naturel.

Derrière les motifs de hiboux et de plantes, la start-up s'inscrit dans une démarche écologique. La production de tencel nécessite peu d'eau. L'utilisation de couches lavables permet aux parents de réduire leur production de déchets.

Fabriquée au Grand Pic Saint-Loup

La start-up s'approvisionne en tissus d'Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie). Les couches sont ensuite confectionnées par l'Esat des Hautes Garrigues, situé à Saint-Martin-de-Londres, un établissement dans lequel travaillent des personnes handicapées. "Nous accordons beaucoup d'importance à l'intégration par le travail, explique Virginie Souyri. Et il se trouve qu'il y avait, dans cet établissement, deux personnes qui avaient les compétences pour faire des couches!"

Les couches jetables existent depuis une cinquantaine d'années alors, contrairement à nos grands-parents, nous n'avons pas pris l'habitude d'utiliser des couches lavables - Virgine Souyri - cofondatrice de la start-up Esprit Naturel.

Il faut compter entre 700 et 1.000 euros pour s'équiper en couches lavables. "C'est un apport immédiat qui fait peur aux parents, reconnaît Virginie Souyri, alors que pour les couches jetables, c'est un petit budget qui se cumule sur plusieurs mois. En réalité, c'est comme investir dans une poussette."

En janvier 2021, les fondatrices de la start-up souhaitent lancer un système de location à destination des particuliers. "Je reçois beaucoup de messages de parents qui veulent essayer les couches lavables mais n'osent pas sauter le pas, note Virginie Souyri. On a voulu créer ce service pour qu'ils découvrent comment ça marche quitte à, plus tard, acheter leur propre kit." Un système de lavage est également dans les tuyaux, notamment à destination des crèches. Concrètement, Esprit Naturel viendrait, chaque semaine, récupérer les couches sales et déposer des couches propres.