Nouvelle éco : des marchés de Noël virtuels pour sauver la fin de saison

Ils veulent sauver l'esprit de Noël et les marchés de Noël. Des Internautes se mobilisent pour aider les commerçants et les artisans à s'en sortir malgré l'annulation en cascade des marchés de Noël en Picardie. Ils organisent ainsi des événements sur les réseaux sociaux, chacun avec ses moyens. France Bleu Picardie vous explique comment vous balader parmi les étals numériques.

Nouvelle Eco : les marchés de Noël virtuels vont-ils sauver la fin de saison? Copier

Il y a les salons organisés par des professionnels où les artisans sont guidés, installés, comme dans un vrai marché de Noël. A Amiens par exemple une centaine d'exposants a déjà répondu à l'appel de trois frères pour organiser un événement virtuel sur Facebook. C'est un groupe fermé, accessible sur invitation où les exposants doivent payer entre 79 et 179 euros le chalet.

Et puis il y a des artisans et des commerçants de villes plus petites qui tentent aussi de s'organiser avec leur petits moyens. C'est le cas par exemple de Bornel dans l'Oise. Après l'annonce de l'annulation de l'événement commercial, Amélie Meusnier a eu l'idée de fédérer les artisans et d'ouvrir elle-aussi un marché de Noël sur Facebook. Elle propose ce service gratuitement.

Tous les artisans proposeront le retrait de marchandise en magasin ou la livraison. Mais Amélie Meusnier, gérante des secrets d'Elissa, espère surtout garder à terme ce lien entre les artisans et se servir de ce marché virtuel pour fidéliser ses clients