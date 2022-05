Nouvelle éco : des produits bio et locaux livrés à la maison, grâce à l'entreprise bretonne 21km

21km a proposé sa première livraison de produits locaux il y a deux ans, en plein confinement, dans un rayon de 21 km autour de Rennes. Depuis, le nombre de clients et de producteurs ne cessent d'augmenter. L'entreprise dispose de 2.000 clients inscrits, et quelques 80 producteurs de légumes, pâtes et autres jus de fruits. 21 km est installé dans un local de 100 m2 à Montreuil-le-Gast, au Nord de Rennes. "Nous sommes dans un petit entrepôt que nous louons à un ancien agriculteur. Ici tous les mercredis et jeudis, nous apportons tout ce qui provient de nos collectes chez les producteurs et nous préparons les commandes" explique Nicolas Fruh, de 21km.

En deux heures, les commandes sont prêtes

Les oignons, carottes, et salades arrivent en cagette. Dans un frigo, il y a également des produits laitiers, des yaourts, de la crème fraiche. Sur les rayonnages, on trouve des bières et des jus de fruits locaux. Trois salariés travaillent à la préparation des commandes. Ils sont allés dans la matinée collecter chez les producteurs. "Il est 14h, tout est arrivé, et dans deux heures, nous partons en livraison avec les paniers de commandes. Il faut faire vite, on a 60 commandes à faire en deux heures" explique Nicolas Fruh. "C'est une bonne cadence et il ne faut pas faire d'erreur. Si un client a commandé 1kilo d'oignons, il ne faut en mettre seulement 900 grammes" sourit Marie, 28 ans, elle travaille ici un jour par semaine "le reste de la semaine je suis salariée dans une brasserie artisanale, près de Rennes". Ils sont trois, comme la jeune femme, à travailler un à deux jours par semaine pour 21 km. Il y a également trois personnes à plein temps chez 21km. L'entreprise voudrait embaucher, mais aussi acheter du nouveau matériel pour "améliorer les conditions de travail dans le local de Montreuil le-Gast", mais aussi pour envisager un deuxième local à Rennes.

Les locaux de l'entreprise de livraison 21km, à Montreuil-le-Gast, au nord de Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Un panier moyen à 60 euros

Les clients qui passent commande auprès de 21km dispose d'un panier moyen de 60 à 70 euros "cela fait déjà pas mal de produits". L'entreprise prend une marge d'un tiers sur les prix affichés par les producteurs "on ne négocie jamais, on prend au prix souhaité par le producteur" ajoute Nicolas Fruh. Plus il y a de clients, moins le nombre de kilomètres est important pour livrer "nous effectuons entre 5 et 10km par client, collecte comprise" précise le chef d'entreprise.

"Même si pour nous les volumes ne sont pas très gros, nous voulions participer à cette aventure" - Arnaud Daligault, maraîcher

Arnaud Daligault est installé depuis 15 ans en production maraîchère bio, avec sa compagne. Il produit 100 à 150 tonnes de légumes et de fruits, vendus sur le marché des Lices à Rennes, mais aussi en épicerie, et désormais par 21km. Ce mercredi matin, Nicolas Fruh charge dans son véhicule 15 batavias et 12 feuilles de chênes de sa production "nous les avons ramassé il y a quelques heures seulement, c'est vraiment ultra frais ! " souligne le maraîcher. "On est content de participer à ce défi, et puis, c'est un vrai service nouveau que l'on ne proposait pas à notre clientèle" explique le producteur.

Pour poursuivre encore son développement, 21 km a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme MiiMOSA, elle est ouverte jusqu'au 28 mai.