Nouvelle Eco : des prothèses mammaires en coton tricotées en Mayenne

C'est après avoir vu une vidéo, que Armelle Rocton, une secrétaire médicale de Bonchamps-les-Laval, a découvert la fondation américaine Knitted Knockers et rencontré l'une de ses bénévoles, à la Baule. Elle a tout de suite été séduite par l'idée. Le principe est simple : des bénévoles tricotent des prothèses mammaires en coton, aux aiguilles ou au crochet, puis les garnissent d'un rembourrage hypoallergénique. Ensuite, ces prothèses sont envoyées aux femmes qui en font la demande sur les site de Knitted Knockers

Armelle Rocton - Armelle Rocton

Quinze bénévoles actuellement, des centaines en attente

Pour le moment, le groupe qu'a constitué Armelle Rocton, compte 15 bénévoles tricoteuses. Mais, depuis qu'elle communique et que l'un de ses articles a été repris au plan national, elle a reçu une centaine de candidatures "C'est formidable, dit-elle, mais je ne peux pas gérer autant de monde. Cela dit, mon groupe va devenir plus important et c'est bien". Les nouvelles bénévoles reçoivent un guide explicatif et c'est Armelle qui supervise le suivi qualité.

Les prothèses tricotées à la main - Armelle Rocton

Un appel aux dons

Tout cela a un coût. Il faut acheter les aiguilles, les crochets, le coton et le rembourrage en polyester et financer les frais d'expédition, puisque tout est gratuit pour les bénéficiaires. Armelle Rocton est soutenue dans sa démarche par l'association PAReNTHèSe 53 mais des dons seraient les bienvenus, pour que l'activité puisse se développer. Tous les renseignements auprès de PAReNTHèSe 53 ou à l'adresse kkfmayenne53@gmail.com.