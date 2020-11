Nouvelle eco : des sapins de la région pour Noël

Dès ce vendredi 20 novembre, les sapins de Noël peuvent être vendus. Les sapins pourront être livrés ou bien commandés et retirés ex extérieur pour les magasins ne recevant pas de public. Soulagement pour les producteurs locaux qui vont pouvoir écouler leurs productions

Á Résigny, aux confins de l'Aisne et des Ardennes, Grégory Charlier espère vendre un millier de sapins cette année. Sa spécialité : le sapin Nordmann, réputé comme étant le roi des rois. Le Nordmann ne perd pas ses aiguilles, bien dense, d'un beau vert foncé, il est aussi peu odorant.

Des sapins locaux et sans phyto

C'est en 2011 que son aventure a démarré. A l'époque Grégory Charlier travaille dans la maçonnerie. Il a quelques hectares de terrain qu'une société Belge envisage de lui louer pour de nouvelles plantations de sapins. Il se lance finalement tout seul, stoppe tout traitement chimique en 2013 et obtient la certification Bio en 2020. Pas de produits chimiques mais du désherbage mécanique et le renfort pour les parcelles les plus serrées d'une dizaine de moutons Shropshire. Des moutons qu'ils gardent toute l'année.

Des sapins entre 15 et 40 euros la pièce

Grégory Charlier a démarré la coupe des sapins cette semaine, il les vendra entre 15 et 40 euros pièce. Il a un revendeur sur le parking Cora de Charleville-Mézières, en vendra lui même chez lui à Résigny et sur le parking Carrefour de Wittry-les-Reims. Depuis 2011 qu'il est installé, sa sapinière lui assure juste un complément de revenu saisonnier mais "ça me va bien "dit-il, lui qui a toujours aimé le grand air et le contact avec la nature.

