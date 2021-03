La nouvelle éco : Vythisi, société catalane qui fait virtuellement voyager les résidents des Ehpad

Voyager sans bouger de son siège, c'est ce que propose la société Vythisi basée à Pollestres dans l'agglomération de Perpignan. Grâce à la réalité virtuelle, l'entreprise permet aux personnes handicapées, aux résidents des Ehpad, et globalement aux personnes à mobilité réduite d'admirer en immersion totale les paysages les plus emblématiques de notre planète.

La société Vythisi a, au préalable, tourné les images à 360 degrés à travers le monde. Ces images sont ensuite restituées au spectateur grâce à un casque de réalité virtuelle. Les résidents des Ehpad peuvent ainsi avoir accès à des paysages comme l'arrière pays catalan, le littoral des Pyrénées-Orientales, les sites de Collioure et Eus, mais aussi à des vidéos de la Guyane, de la Bretagne, de la région parisienne ou de la Haute-Savoie.

L'entreprise a à peine un peu plus de deux ans et cherche à grandir. Elle fait partie des projets sélectionnés par la plateforme Région Citoyenne. Le projet qui recevra le plus de votes aura droit à un financement de la région Occitanie. Voici le lien si vous souhaitez exprimer votre vote : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/budget-participatif-culture-2020-occitanie/collect/depot-des-candidatures/proposals/faire-voyager-sans-bouger

