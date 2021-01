La nouvelle éco : deux mois après son lancement, premier bilan de "Dans ma zone" en Occitanie

Dans la Nouvelle éco, on vous parle ce lundi d'un site internet qui vise à mettre en valeurs les entreprises d'Occitanie. Le site "Dans ma zone", dont le nom vous fait peut-être penser à une autre grande plateforme très connue, où l'on peut acheter des objets, a été lancé en novembre dernier. Ici, l'idée c'est de répertorier les entreprises de la région, et de proposer du commerce 100% local. Deux mois après son lancement, plus de 4 500 commerçants ont pu créer leur vitrine, et un peu plus de 10 000 Occitans qui fréquentent ces vitrines selon le fondateur du groupe Bizness, Bruno Sola, en charge du site internet à la demande de la région Occitanie.

De nouveaux services en préparation

"Le premier retour est positif de la part des commerçants" surtout dans le contexte de crise sanitaire actuelle tient à préciser Bruno Sola, qui ajoute : "On est en train de réfléchir sur ce que l'on peut faire de plus. Le projet "Dans ma zone" est né avant le Covid (...) et il a vocation a durer bien après, et donc on est en train de travailler sur de nouveaux services qui pourraient sortir". Peut-être par exemple un service de commercialisation en ligne, qui permettrait d'acheter directement les produits. C'est le voeu que formulait déjà la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, au moment du lancement de la plateforme.