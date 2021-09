Nouvelle Éco : du gel hydroalcoolique dans un flacon de procelaine

C'est un produit devenu incontournable depuis le début de la crise sanitaire il y a un an et demi : le distributeur de gel hydroalcoolique. En Limousin, les Ateliers Arquié, porcelainier installé à Limoges, a conçu un flacon en porcelaine qu'il commercialise depuis quelques mois.

C'est dans un contexte de ralentissement de l'économie il y a plus d'un an que les Ateliers Arquié ont décidé de se lancer dans la création de Flacoon, se souvient Grégory Roseblat, le président des Ateliers Arquié : "Nous nous sommes retrouvés dans une période avec un peu moins d'activité, nous avons pu laisser libre cours à notre imagination en étant raccord avec les besoins qui étaient en train de naître à l'époque." L'idée étant d'allier ce flacon à la porcelaine "pour avoir un objet haut de gamme et présentable sur les comptoirs ou dans les restaurants au moment de leur réouverture."

La commercialisation du flacon a commencé fin 2020, mais "le vrai démarrage a eu lieu quand les restaurants ont rouvert un peu avant cet été". Avec trois coloris et plusieurs types de support, le produit qui coûte entre180 et 220 euros est avant tout destiné à une clientèle prestigieuse. "Certains restaurants estiment que c'est plus propice de présenter un bel objet à leur clientèle. C'est le premier contact, donc avoir un bel objet qui attire et dont on a envie de se servir, puisque ça fait partie des nouveaux gestes et nouveaux comportements".

Aujourd'hui, la fabrication de ces flacons pour solutions hydroalcooliques représente un faible pourcentage pour les Ateliers Arquié, "mais pour moi cela appartient à notre démarche qui consiste à créer des objets pour des designers, à s'inscrire dans une démarche de création et d'innovation".