Nouvelle Eco : Easy Cash à Boulazac fête ses 10 ans

Pierre Thabaraud, gérant du magasin Easy Cash de Boulazac était l'invité de la Nouvelle Eco ce mardi sur France Bleu Périgord. Easy Cash qui fête ses 10 ans et profite largement du développement du commerce de l'occasion en lien avec la protection de l'environnement

Le magasin Easy Cash de Boulazac fête ses 10 ans. le principe : Le client achète, il vend et il est payé cash. Téléphonie, high-tech, loisirs, culture, bijouterie, luxe, or, diamants, on trouve presque tout.

L'occasion a le vent en poupe

Pierre Thabaraud, le gérant d'Easy Cash, explique comment se fait l'estimation de la valeur des objets. il fait appel à des experts. Il dispose également d'un logiciel qui permet de retrouver les ventes des trois derniers mois pour l'ensemble des magasins de France.

