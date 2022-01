Nouvelle éco : Ecométrique, une entreprise limougeaude pour analyser la qualité de l'eau

Ecométrique est la gagnante d'un concours de Start-up du Limousin. Cette jeune entreprise aide les collectivités et les entreprises à analyser la qualité de l'eau.

Ecométrique aide les institutions et entreprises à analyser la qualité de l'eau.

Matthias Monneron a créé Ecométrique il y a quelques jours. Une jeune boite récompensée par le prix de la meilleur start up limougeaude. "On vise à changer un peu les pratiques de suivi de la qualité des eaux, notamment pour tout ce qui est des micropolluants ou les pesticides." Matthias Monneron et ses associés s'adressent aux institutions comme "les agences de l'eau, les gestionnaires de bassins ou les syndicats de rivières mais aussi les entreprises. Nous allons créer un capteur pour les industries".

L'eau, un enjeu d'avenir

Ecométrique est une entreprise d'avenir selon son créateur. "Avec les modifications climatiques, l'eau devient une ressource importante. Du coup, la qualité de la ressource devient un enjeu de santé publique majeur." Les mentalités sont en train de changer notamment dans les industries note Matthias Monneron : "Ils ont conscience de rejeter dans l'environnement pas mal de choses et les pratiques sont en train de changer. Les mentalités changent là-dessus et il y a pas mal d'auto-contrôle sur ce genre de rejets. Ils veulent faire changer les pratiques."

Avec la technique de l’échantillonneur passif, on peut déceler très précisément les micropolluants dans l’eau. - Ecométrique

Aujourd'hui, Ecométrique a donc été récompensée avec une première place de la Start up battle 2021 de la French Tech Limousin "Ça nous apporte énormément de visibilité. Ça nous permet de rencontrer pas mal de gens, de faire parler du projet parce que c'est une aventure qui démarre. Cela nous offre une visibilité qui nous est indispensable aujourd'hui." Ecométrique souhaite maintenant lever des fonds pour développer son capteur destiné aux industries. L'entreprise est déjà opérationnelle pour faire des prestations sur le terrain pour des institutions.