La nouvelle éco : à Gennevilliers, Elie Bleu mise sur le marché chinois en attendant le plan de relance

L'année 2021 s'annonce "plus compliquée" mais avec tout de même "de bonnes perspectives" : pour l'entreprise francilienne Elie Bleu, spécialisée dans la fabrication de coffrets en bois haut de gamme, notamment des caves à cigare, le marché a été totalement chamboulé avec la crise sanitaire. Sélectionnée en novembre dernier pour recevoir des fonds du plan de relance Territoires d'Industrie, elle est encore dans l'attente de la signature de ce contrat avec l'Etat pour débloquer des aides.

"On m'a signifié qu'on pourrait obtenir une partie du financement via cette aide, mais le contrat n'est pour l'heure pas signé, explique le PDG Laurent Fuchs. Je suis dans l'attente." De quoi compliquer la visibilité pour les plans d'investissements de l'entreprise qui se font sur deux ans, notamment avec les aides de l'Etat qui pourraient être moindres dans l'année à venir.

Des investissements maintenus

Pour la PME, pas question de se mettre sur pause en 2020 : les investissements ont été maintenus car le carnet de commande était plein avant le début de la crise sanitaire. "C'est toujours nécessaire d'investir, et les moments de crise sont surtout des moments de changement", estime le PDG d'Elie Bleu.

"Le marché a connu la crise en 2020 avec la chute du tourisme, mais il y a toujours des consommateurs de produits de luxe", assure Laurent Fuchs. Les budgets loisirs et voyages ont été en partie reportés sur ces produits. Faute de boutiques ouvertes, les ventes ont largement progressé sur le site internet de la PME.

Explosion du marché chinois

C'est surtout le marché chinois qui a permis de maintenir un niveau d'activité satisfaisant en 2020 : "notre chiffre d'affaires en Chine a été multiplié par 20 en un an", explique Laurent Fuchs. C'est désormais son marché le plus important. Une conséquence directe du confinement qui a empêché les Chinois de sortir du pays pendant plusieurs mois, et d'acheter des produits de luxe lors de leurs voyages.

"Le marché de la Chine était relativement faible pour nous avec une activité plutôt concentrée en Asie du Sud Est, précise le PDG d'Elie Bleu. Avec la crise, il y a eu un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont décidé de faire venir les marchandises jusqu'en Chine."