Nouvelle Eco : elle fabrique des peignes en corne à Saint-Martin-le-Pin près de Nontron

Margueritte Villedey, lauréate du prix "Elles M l'artisanat", concours de la chambre de métiers, qui met en valeur les femmes engagées dans l'artisanat, était l'invitée de la Nouvelle Eco ce lundi dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Elle vend 2 500 peignes par an. En corne de zébu qui pousse sans cesse. Un peigne écolo, plus doux. une matière proche des cheveux donc pas d'agression du cuir chevelu, glisse et fait briller les cheveux.

Ils ne sont que deux en France à fabriquer des peignes en corne.