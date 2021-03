La nouvelle éco : les secteurs qui recrutent en Nouvelle-Aquitaine sont les mêmes qu'avant la crise sanitaire

La crise sanitaire n'a pas modifié en profondeur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas en ce qui concerne les recrutements. C'est la conclusion du dernier baromètre de Synergie sur l'emploi dans notre région, publié en mars 2021.

Le groupe, spécialisé notamment dans la formation et le travail temporaire, distingue deux viviers d'emplois principaux en Nouvelle-Aquitaine : la vente et le service à la personne. Ils étaient déjà les deux premiers secteurs à recruter dans notre région avant la crise sanitaire. La garde d'enfants propose le plus grand nombre d'offres en CDI en ce début d'année 2021 : 10 942. Le métier d'aide-soignant occupe la première place pour les contrats en CDD, avec 3 869 offres. Quant aux contrats d'intérim, ils sont majoritairement tournés vers la logistique : les employeurs recherchent surtout des chauffeurs de poids lourd et des caristes.

En Gironde, la crise sanitaire a tout de même donné un coup de pouce à l'expansion d'un secteur en particulier : le e-commerce. "On consomme davantage aujourd'hui depuis son domicile, et il y a de grosses bases logistiques liées à l'entreprise bordelaise CDiscount", explique Thierry Abad, directeur régional Sud-Ouest chez Synergie. "Donc autour de cette activité logistique, je pense aux modes de transport ou à la livraison à domicile, il y a une explosion de la demande dans nos agences logistiques, sur le bassin bordelais notamment."

Selon une étude récente de l'INSEE, l'emploi salarié total a progressé de 1,7% en Nouvelle-Aquitaine entre le deuxième et le troisième trimestre 2020. Les contrats en intérim ont quant à eux bondi de 19,6%. Pour Thierry Abad, "la forte croissance du travail temporaire est un prémisse au retour à l'emploi et à la pérennisation de l'emploi. La courbe des contrats en CDI va continuer d'augmenter tout au long de l'année 2021", espère-t-il.