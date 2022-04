Nouvelle éco : en Bretagne, Kersia est l'un des leaders mondiaux de la sécurité des aliments

Kersia est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité des aliments. Une question d'actualité suite aux derniers scandales des pizza Buitoni. Le siège de Kersia est situé à Dinard en Ille et Vilaine, mais la société est présente dans 120 pays. Les racines bretonnes du groupe sont essentielles pour ce spécialiste de la prévention de la contamination des aliments et qui est en plein développement depuis quelques années.

Une expertise

Kersia, qui s'appelait alors Hypred, prend son envol en quittant le groupe malouin Roullier en 2016 quand la société est rachetée par le fonds d'investissement Ardian. En 2020, un fonds d'origine scandinave est devenu majoritaire dans l'entreprise. Une centaine de personnes travaillent au siège à Dinard. A cela se rajoute la société Bio Armor située à Plaintel dans les Côtes d'Armor et rachetée en 2021. Bio Armor est spécialiste du complément alimentaire pour les animaux. Kersia est aussi leader mondial du traitement de l'eau en milieu hospitalier. Une véritable expertise dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de nos aliments.

Kersia est un des seuls groupes au monde à avoir 95% de son chiffre d'affaires dédié à la sécurité des aliments - Sébastien Bossard, président du groupe

"On reste convaincu qu'il faut des experts comme nous pour traiter l'évolution des pathogènes. Parce que les pathogènes, c'est le monde du vivant et le monde du vivant change tout le temps. Donc, il faut innover en permanence et se remettre en question en permanence pour pouvoir trouver les solutions de sécurité et l'évolution de ces pathogènes" affirme Sébastien Bossard.

Un travail au quotidien

Kersia travaille principalement avec les agriculteurs, les industriels de l'agro alimentaire ou la restauration à domicile. "On intervient au quotidien c'est-à-dire qu'on vient mettre en place des solutions de nettoyage et des solutions pour éviter une contamination. Mais on doit parfois intervenir dans l'urgence. après une contamination à la salmonellose ou à Escherichia Coli. On établit alors un diagnostic de la situation et on met en place des mesures qui permettent d'éradiquer la contamination".

Avec un chiffre d'affaires dépassant les 420 millions d'euros, Kersia emploie 2100 salariés. L'entreprise est présente dans 120 pays sur les 5 continents.