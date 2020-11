Nouvelle éco : en Bretagne, l'inquiétude des patrons du secteur des travaux publics

Le reconfinement n'a pas arrêté les chantiers de travaux publics. Pourtant les professionnels s'inquiètent d'un ralentissement de l'activité. La fédération régionale de travaux publics (FRTP) estime que le nombre d'appels d'offres en Bretagne a diminué de 30% par rapport à la même période en 2019.

"Les entreprises ont encore bien travaillé au mois de septembre", explique François Coville, le président de la FRTP. "Mais ça commence très largement à s'essouffler parce que _les appels d'offres ne sont pas au rendez-vous_". Les carnets de commandes commencent à s'épuiser. "Les entreprises sont très inquiètes pour la suite", rapporte François Coville.

Le télétravail et les élections municipales expliquent la baisse d'activité

Selon le président de la FRTP, la baisse de 30% du nombre d'appels d'offres s'explique par deux facteurs : le retour du télétravail et les élections municipales de 2020. Ces deux éléments conjugués ont "un effet très, très négatif", d'après François Coville. "Traditionnellement l'activité dans l'année qui suit un scrutin électoral est plus molle". Les équipes se mettent en place et les projets de chantiers peuvent changer.

La fédération régionale des travaux publics estime qu'entre 5 et 10% des entreprises du secteur ont actuellement recours au chômage partiel. "D'ici un mois, si la situation ne s'améliore pas ce sera beaucoup plus", s'inquiète François Coville. En Bretagne, 15 000 personnes travaillent dans une des 530 entreprises du secteur des travaux publics.