Nouvelle Eco : en Corrèze, l'entreprise Nexton séduit avec sa vue sur les Monédières

Pierre-Alexis Durand est à la tête la société Nexton à Paris et de ses quelque 300 salariés. En 2017, il décide de déménager une partie son entreprise en Corrèze. Originaire du département, il apprend que les locaux se libèrent à Saint-Augustin. Parfait, alors que la société a déjà "une croissance assez importante" et qu'un "collaborateur est prêt à lancer l'activité localement."

Parallèlement, "on commençait à percevoir de la part de jeunes salariés l'envie de travailler différemment avec la refonte des espaces de travail et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle", rajoute le chef d'entreprise pour qui l'environnement de travail de Saint-Augustin venait parfaire ces demandes.

Un recrutement par mois depuis septembre

Accompagné pour la reprise du site, "ce qui a un peu plus complexe ça a été le recrutement" poursuit Pierre-Alexis Durand, "car les compétences que nous recherchions au lancement de l'activité n'étaient pas encore disponibles sur le bassin corrézien. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, les formations localement ont évolué et sont adaptées aux nouvelles technologies".

Quelque peu avant-gardiste, aujourd'hui Nexton n'a plus de mal à recruter. Au delà des formations existantes, la crise sanitaire, le confinement et l'envie de grands espaces sont passés par là. "On recrute régulièrement depuis le mois de septembre, avec un recrutement par mois et on a l'ambition de prolonger avec un recrutement par mois jusqu'à la fin de l'année. Et toujours un objectif d'être 50 collaborateurs à très courte échéance".