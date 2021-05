Nouvelle Eco en Dordogne : le réseau de franchisés "Mail Boxes Etc" s'implante à Périgueux

Une boutique "Mail Boxes etc" vient d'ouvrir à Périgueux. Elle propose des services d’expédition, d'impression et de marketing.

Vous l'avez peut-être aperçue rue Wilson à Périgueux, une vitrine intitulée "Mail Boxes etc". Il s'agit en fait d'un fournisseur de services d’expédition, d'impression et de marketing via un réseau de sites franchisés. La boutique a ouvert la semaine dernière. "C'est un centre multiservice pour les professionnels et les particuliers où l'on va gérer les expéditions, explique Eric Bernardini, le gérant. Ça va du retrait, de la gestion personnalisée par rapport aux besoins de l'envoi et du suivi."

"Avoir des prix négociés"

Si les services se rapprochent de ceux déjà proposés par la Poste, il s'assure le suivi est différent. _"La franchise est affiliée avec quatre partenaires qui sont FedEx, UPS, TNT et DHL. Nous avons des accords avec eux, des contacts et un suivi de produits privilégiés."_

Aujourd'hui, la marque "Mail Boxes etc" profite de l’extension du marché des colis. "Les solutions de transport sont relativement limitées au niveau de la France. Aujourd'hui, on a La Poste et quelques partenaires. L'avantage de la franchise, c'est qu'elle permet à des TPE ou PME d'avoir des prix négociés."

Eric Bernardini, le gérant de "Mail Boxes Etc" à Périgueux Copier

Et après Périgueux la semaine dernière, deux autres boutiques franchisées "Mail Boxes etc" doivent ouvrir prochainement à Pau et Brive.