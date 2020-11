Nouvelle éco en Dordogne : Périgord froid entreprise partenaire des Restos du Cœur

On connait les bénévoles des Restos du Cœur, un peu moins les entreprises qui accompagnent l'association lancée par Coluche. C'est le cas de Périgord Froid, basée à Boulazac et qui emploie 45 personnes. Depuis une dizaine d'années, cette société spécialisée dans les systèmes de climatisation et de froid industriel, travaille aux côtés des Restos.

Des chambres froides ouvertes

"L'initiative avait été lancée par mon père, le fondateur de la société. On travaillait déjà avec la Banque Alimentaire. Et naturellement, nous sommes allés vers les Restos du cœur, explique Ludovic Delanes, le directeur général de Périgord Froid. L'idée, c'est d'apporter chacun une contribution comme on peut le faire à titre individuel. Mais là, c'est au niveau de l'entreprise."

Leurs actions auprès de l'association sont cependant bien différentes de celles des bénévoles. "On fait une participation, des travaux presque gracieusement. Il y a une partie que l'on peut faire passer crédit d'impôt, c'est pour du mécénat. Le reste, c'est à la charge de l'entreprise. Nous à notre niveau, nous faisons l'installation des chambres froides pour garder les denrées alimentaires", précise-t-il.

