Nouvelle éco en Dordogne : un collectif d'artisans périgourdins pour des meubles haut de gamme

Un collectif d'artisans vient de se créer en Périgord pour proposer des meubles haut de gamme. "Erige", c'est le nom de ce collectif lancé à l'initiative de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale et de l'Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement. Dix artisans composent ce collectif, on y trouve des ébénistes, des selliers, un menuisier, un tailleur de pierre, etc. Un directeur artistique organise les collections.

"L'idée est de promouvoir l'artisanat en Périgord, le savoir-faire et mettre l'excellence à l'honneur", explique Emmanuel Fellet, ébéniste entre Beynac et Saint-Cyprien.

"On met en commun notre expérience"

Erige se veut à la fois comme une marque, un collectif et un réseau d'artisans. "On met en commun notre expérience et nos savoirs-faire. J'ai remarqué que lorsqu'on travaille ensemble, il y a plus de joie et d'envie pour créer de nouvelles pièces" constate Emmanuel Fellet.

Emmanuel Fellet, ébéniste et membre du collectif Erige Copier

Les créations doivent par la suite être exposées lors de salons. Il n'y aura pas de boutique. "Est-ce qu'on peut parler de prix ? Nous sommes dans l'excellence, la qualité, la savoir-faire. Croyez-moi, c'est facile de vendre ces meubles quand le client est devant", conclue Emmanuel Fellet.