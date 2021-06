Nouvelle éco en Gironde : Le Five de Bordeaux-Lac de nouveau ouvert après des mois difficiles

"Vu les réservations qu'on a, la reprise va être très forte, se réjouit le co-directeur du Five de Bordeaux-Lac, Guillaume Debelmas. Les gens sont très impatients de revenir jouer. Mais du coup on passe du tout au rien en quelques semaines." Ce centre propose des terrains de foot en salle et de padel, sorte de mini-tennis. Comme les autres salles de sport de Gironde, il était fermé depuis le 25 septembre. Ce mercredi matin, il peut à nouveau ouvrir ses portes pour la première fois depuis.

L'entreprise a connu beaucoup de problèmes économiques depuis la crise sanitaire. "Ça a été un très long chemin de croix", confie Guillaume Debelmas. Il a fallu s'endetter à hauteur de 25% de son capital en contractant un prêt garanti par l'État, faute de pouvoir obtenir des aides financières lors du premier confinement.

"Durant la deuxième phase de fermeture, les aides de l'État se sont mises en place progressivement mais en tant qu'entreprise intermédiaire, on n'y a pas eu le droit jusqu'en décembre. Puis en janvier on a enfin pu y accéder. On perd toujours de l'argent mais ça nous a permis de stopper l'hémorragie." Le groupe Le Five a d'ailleurs dû fermer cinq centres et n'en compte désormais plus que trente-cinq. Celui de Bordeaux est le plus grand d'entre eux avec ses 8 000 m² de surface.

Une réouverture qui offre une respiration malgré des mesures de restriction

Pouvoir de nouveau accueillir du public est un soulagement pour Guillaume Debelmas et son staff du centre bordelais. Ils ont cependant connu 10 jours très intenses pour préparer la réouverture. Pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, le Five de Bordeaux-Lac a dû mettre en place plusieurs protocoles. Jusqu'au 30 juin au minimum, comme toutes les autres salles de sport, il devra respecter une jauge de limitation à 50% de sa capacité d'accueil. Dans les vestiaires, une douche sur deux sera accessible. Le plus gros changement concerne la pratique du foot en salle. Pour l'instant, aucun match ne pourra être disputé afin d'éviter les contacts physiques. Seuls des entraînements, aux passes ou aux tirs par exemple, pourront avoir lieu. Concernant le padel, les changements seront plus légers : il n'y aura pas de changement de côté et les gens devront venir avec leurs propres balles.

Malgré les restrictions, Guillaume Debelmas reste confiant : "On a vécu comme ça pendant les trois mois de l'été dernier et ça s'est très bien passé. Les clients ont vraiment joué le jeu. Les gens ont tellement envie de jouer, ça leur a tellement manqué, qu'ils sont très respectueux. Ils sont responsables et comprennent très bien que pour faire leur heure de sport, ils faut se plier à des règles qui ne sont pas très rigides et permettent quand même de passer un très bon moment".