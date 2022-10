Les six missions locales du bassin grenoblois organisent un job et intérim dating ce mardi 4 octobre. L'idée est de se faire rencontrer les entreprises qui ont des besoins de recrutement et les jeunes en recherche d'emploi. Catherine Bélijar est la directrice de la mission locale de Grenoble.

Nouvelle Eco en Isère : les six missions locales du bassin grenoblois organisent un job et intérim dating

La mission locale et cinq missions locales du bassin grenoblois organisent un job dating et un intérim dating ce mardi 4 octobre de 14 à 17 heures au stade des Alpes. Catherine Bélijar est la directrice de la mission locale de Grenoble, elle veut se faire rencontrer les entreprises qui ont des besoins de recrutement et les jeunes en recherche d'emploi.

France Bleu Isère : Comment va se dérouler cet évènement ?

Toutes les entreprises ont été prospectées en amont pour qu'on puisse récolter les offres d'emploi et bien comprendre leurs besoins pour qu'ensuite, on puisse leur trouver les meilleurs profils. Il faut savoir que nous sommes six missions locales de l'agglomération grenobloise à joindre nos forces aujourd'hui pour organiser ce job dating. Et donc, c'est un peu plus de 8 000 jeunes que nous avons en vivier et que nous pouvons du coup présenter.

Est ce que vous organisez souvent ce genre d'évènement ? Pourquoi l'avoir organisé aujourd'hui ?

Sur l'agglomération grenobloise, nous avons a une spécificité, c'est qu'on a une équipe qui s'appelle "équipe emploi". Ce sont tous les référents entreprises des six missions locales qui forment une équipe, qui se voit régulièrement et qui organise plusieurs événements chaque année. Et pourquoi aujourd'hui ? C'est une année un peu particulière puisque nous fêtons les 40 ans du réseau des missions locales et donc il nous semblait important de pouvoir souligner cet engagement des missions locales au plus près des besoins des jeunes et des entreprises.

Est ce que ce genre d'événement fonctionne bien ? Les jeunes arrivent à trouver du travail ?

Oui, tout à fait. On a souvent des propositions le jour même d'emploi direct, notamment sur l'intérim. Il n'est pas rare que les jeunes commencent une mission le lendemain. Idem sur les propositions de travail. Ce qui est intéressant sur la partie "job", c'est qu'on a vraiment prospecté les entreprises et celles qui viennent ont des besoins qui sont réels. De notre côté, nous avons travaillé en amont avec les jeunes. Nous les avons préparés à des entretiens, on a refait leur CV avec eux, on a bien identifié où ils en étaient dans leur parcours et ce qu'allait leur apporter cette expérience avec cette entreprise là.

On sait que certains secteurs sont en tension en ce moment, notamment la restauration. Est-ce que vous vous attendez quand même à ce que des jeunes postulent à ce type d'emploi ?

Bien sûr, on a des jeunes qui continuent à être intéressés par le secteur de la restauration. Aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement que connaît ce secteur, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes comprennent bien les attentes et quels sont les prérequis pour travailler dans ce domaine. Les jeunes qui se présentent aujourd'hui savent où ils mettent les pieds.