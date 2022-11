Nouvelle éco en Isère : malgré l'inflation, le prix des bières de La Furieuse ne bouge pas... pour l'instant

La Nouvelle Eco en Isère pose cette question : le prix de la bière de Noël va-t-elle augmenter cette année ? Les brasseries indépendantes du département, qui sont de plus en plus nombreuses, sont aussi confrontées à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie. Chez La Furieuse, le gérant Antoine Maulin rassure : il n'y aura pas de hausse en 2022. Mais l'horizon est plus compliqué pour l'année prochaine.

France Bleu Isère : Comment se présente alors cette saison hivernale chez La Furieuse ?

Antoine Maulin : Ecoutez, ça se passe bien. Le mois de novembre démarre très correctement malgré un contexte pas hyper favorable. Chez nous, tout va très bien.

Quel est justement ce contexte pas hyper favorable ? Est-ce que, comme les autres entreprises, c'est lié au coût de l'énergie? Ça se répercute aussi sur votre production ?

Le coût de l'énergie ne se répercute pas encore sur notre production parce qu'on a des contrats qui courent jusqu'au milieu de l'année 2023. Mais le prix des matières premières commence à grimper. On a eu les premières augmentations qui ont été appliquées par nos fournisseurs. Pour l'instant, rien d'insurmontable, mais malheureusement, les fournisseurs nous disent que ça va continuer d'augmenter.

On parle d'augmentation de l'ordre de combien?

L'exemple le plus récent que je vais avoir en tête, c'est le malt d'orge. Ce n'est pas tout à fait définitif, mais de l'ordre de 20 à 25 %.

Pour l'instant, c'est encore surmontable, vous le dites. Ca ne va pas se répercuter sur des hausses sur vos produits alors, notamment sur les bières de Noël ?

Sur les bières de Noël, non. Parce que nous avons acheté nos matières premières en amont. Donc pas d'inquiétude jusqu'à la fin de l'année. Après, effectivement, il est possible malheureusement qu'en 2023, le prix de nos bières augmente légèrement. Bien entendu, absolument pas de 20 à 25 %, mais qu'il augmente légèrement pour pour qu'on conserve un petit peu nos marges de production.

Comment est ce que vous sentez les consommateurs à l'approche de cette fin d'année et dans ce contexte d'inflation ? Est ce qu'ils sont toujours demandeurs de vos produits ?

Oui, de nouveaux produits et des bières artisanales en général. Les consommateurs ont plutôt, je pense, une bonne image de la brasserie artisanale en France. En général, beaucoup d'événements, beaucoup, beaucoup de bars, de restaurants, d'épiceries se tournent de plus en plus vers des produits locaux. Et donc effectivement, là dessus, tout se porte très très bien.

Histoire de nous donner l'eau à la bouche. Chez la furieuse, quel type de bière de Noël est ce que vous brassez ?

Cette année, ce sera une bière brune à base de blé et non pas d'orge, avec comme épices, cannelle, muscade et gingembre.

La Furieuse est une brasserie installée à Sassenage depuis 2017.