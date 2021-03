Nouvelle éco : en Limousin, Railcoop va de succès en succès

Que des bonnes nouvelles pour Railcoop! Cette coopérative veut relancer la ligne de train Bordeaux-Lyon en passant par la Creuse et Limoges. Récemment la coopérative a réuni assez d'argent pour obtenir sa licence ferroviaire. Parallèlement, les collectivités du Limousin investissent dans le projet.

Traverser la France d'est en ouest, de Lyon à Bordeaux en un peu plus de sept heures. C'est le pari que s'est lancé Railcoop en 2019. Cette coopérative veut profiter de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire Français pour proposer une alternative à la SNCF. L'objectif est de remettre des trains dans des territoires ruraux et parfois mal desservis.

Déjà 1,5 millions d'euros réunis

Ce projet un peu fou va de succès en succès. Au début du mois de mars la coopérative a annoncé avoir réuni 1,5 million d'euros, la somme nécessaire à l'obtention de la licence ferroviaire. Parallèlement, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à investir dans le projet. Plusieurs communes creusoises, ainsi que le conseil départemental de la Creuse ont déjà mis la main à la poche. L'agglomération de Limoges et le conseil départemental de Haute-Vienne viennent de faire de même.

Une excellente nouvelle pour Railcoop

Alexandra Debaisieux se réjouit que ces collectivités aient envie de s'impliquer, "C'est fantastique, ça nous apport des capitaux et la connaissance du territoire". Une condition essentielle pour la coopérative qui veut travailler main dans la main avec les acteurs des territoires concernés par leur projet.

"Nous n'avons pas de retard sur notre calendrier initial" assure Railcoop. Ainsi, dès juin 2022, "si tout va bien", il sera possible d'emprunter cette nouvelle ligne pour aller à Bordeaux, Lyon ou dans l'une des 12 gares prochainement desservie.