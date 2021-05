Nouvelle éco en Poitou : TIO-NT fabrique des masques anti-covid made in Poitou à Saint-Saviol dans la Vienne

Dans la nouvelle éco en Poitou, on s'intéresse à TIO-NT, Textile industriel de l'Ouest - non tissé, qui fabrique des masques chirurgicaux anti-covid à Saint-Saviol dans la Vienne. Des dispositifs médicaux à haut pouvoir filtrant.

Des masques anti-covid made in Poitou, ça existe ! L'entreprise "Textile industriel de l'Ouest - Non tissé", basée à St Saviol, dans la Vienne, s'est lancée dans la fabrication de masques chirurgicaux anti-covid à l'automne 2020, quelques mois seulement après le premier confinement.

Qualité supérieure exigée

Mais pour fabriquer des masques anti-covid de qualité, l'entreprise poitevine tenait à maîtriser toute la chaîne de production, depuis les matériaux jusqu'au conditionnement en passant par les machines. Pour Sabine Sauvaux, directrice de TIO-NT, il n'était donc pas question de s'équiper en Chine.

"Les machines chinoises ne répondent pas aux normes européennes pour les dispositifs médicaux. Celles qui sont vendues et arrivent sur le marché rouillent facilement. On retrouve donc des particules dans les masques produits. Les matériaux chinois eux-aussi présentent des problèmes de particules indésirables à l'usure. On ne voulait pas de ça"

La société TIO-NT cherche donc et finit par trouver des machines européennes (France, Italie, Espagne), se fournit en matériaux bio-compatibles, c'est-à-dire qu'on peut les porter à même la peau sans risques. Ses masques sont respirants avec un système de filtration élevé mis au point à Roubaix, dans le Nord.

"La norme veut que les masques chirurgicaux soient capables de filtrer les particules de trois microns. Nous, on va plus loin avec les filtres Meltblown électrochargés", explique la dirigeante poitevine.

En chargeant ses masques en électricité statique, TIO-NT est capable de filtrer des particules inférieures à trois microns, "ce qui est intéressant quand on commence à dire que le coronavirus pourrait être véhiculé par aérosol et plus uniquement par les postillons comme on le pensait," souligne Sabine Sauvaux. C'est le plus haut-niveau de filtration en termes de normes en France.

Mais l'électricité statique résiste mal à l'humidité. Alors, comment imaginer qu'elle reste efficace quand les masques sont fabriqués en Chine et qu'ils sont transportés par bateau jusqu'en Europe ? La directrice de Textile industriel de l'Ouest - Non tissé se pose la question.

Relocalisation et souveraineté sanitaire

Alorsmême que plusieurs entreprises françaises ont relevé le pari de la re-localisation de l'industrie sanitaire et médicale, dans les points de vente en France on trouve une immense majorité de masques chinois. C'est lié à la capacité de production gigantesque de la Chine et aux prix pratiqués : deux fois moins chers que les made in Poitou. "Mais la qualité a un coût !" rappelle Sabine Sauvaux de Tio-NT. A l'heure actuelle, TIO-NT passe essentiellement par les pharmacies de la Vienne pour revendre ses masques. Aucune commande de l'Etat !

"En Allemagne, l'Etat s'est laissé une marge de manoeuvre pour pouvoir acheter les masques fabriqués par les entreprises allemandes. Pas en France"

A l'heure où les politiques français parlent de re-localisations et de souveraineté industrielle et sanitaire, TIO-NT entend trouver de nouveaux débouchés. En misant sur des masques à haute-filtration, l'entreprise poitevine espère par ailleurs tirer son épingle du jeu face à l'arrivée des nouveaux variants du coronavirus plus contagieux.